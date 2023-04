Máximos exponentes de la música popular en Colombia

La música popular en Colombia es un género bastante reconocido y cantando por miles de personas que se identifican con sus letras de despecho, pero para muchos puede llegar a ser desconocido el origen de este ritmo, el cual comenzó entre 1930 y 1940 en el departamento de Antioquia, cuando los campesinos escuchaban música regional mexicana de artistas como Ray y Lupita, Lydia Mendoza y Las Hermanas Padilla.

Luego, en la década de 1940 los campesinos comenzaron a hacer sus propias canciones rancheras a las que llamaban guascas, las cuales fueron teniendo algunos ajustes con los pasos de los años, por este motivo en la década de 1990 al ritmo se le fue añadiendo instrumentos como la guitarra y las trompetas, lo que dio lugar a la famosa música popular.

Este género comenzó sonando con mucha fuerza gracias a artistas como El Charrito Negro, Darío Gómez y Luis Alberto Posada y en la actualidad ya hay varios artistas que se han ganado su lugar en este género musical y en la nota te vamos a mostrar algunos de los máximos exponentes de la música popular colombiana.

Cuando hablamos de este género es importante hacer referencia a Paola Jara, quien es una de las artistas más reconocidas en la música popular y quien nació en Antioquia y comenzó su carrera musical en el año 2009 lanzando al mercado su primer éxito llamado 'Voy a Olvidarte'.

Así mismo, la artista ha sabido mantenerse vigente gracias a canciones de despecho como 'Soledad Acompañada', 'Que Sufra, Que Chupe, Que Llore' y su canción más grande a la fecha, 'Murió El Amor'.

Otro de los cantantes más reconocidos en Colombia gracias al género de música popular es Pipe Bueno, quien nació en la ciudad de Cali y comenzó su carrera a los 16 años.

El artista grabó su primer trabajo discográfico en el año 2008 y la canción que lo llevó a la fama a nivel nacional e internacional fue 'Recostada en la cama' y, le siguieron varias canciones exitosas como 'Cupido Falló', 'No voy a morir', 'Usted no me olvida', entre otras.

Si hablamos de exponente de este género musical no se puede quedar por fuera Jessi Uribe, quien sin lugar a dudas es uno de los artistas más reconocidos en Colombia y en el mundo gracias a sus canciones como 'Repítela', 'Si me ven llorando', 'Dulce Pecado', 'La Culpa', entre otras.

Recordemos que el artista se casó hace poco con su colega Paola Jara, con quien comparte varios temas como 'La conquista', 'Como si nada', 'La Boda'.

Yeison Jiménez no se puede quedar fuera de este listado, pues el artista nacido en Manzanares, Caldas, ha trabajado bastante duro para llegar hasta donde está, logrando convertirse en uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, incluso, cuando Darío Gómez murió, se llegó a decir que él podría llegar a ocupar el lugar del nuevo 'Rey del Despecho'.

Canciones como 'Guaro', 'Aventurero', 'Ni tengo ni necesito', 'Sublime mujer', entre otras, se han convertido en las favoritas de sus fans quienes se saben de principio a fin cada uno de sus temas.

Recordemos que la emisora La Kalle 96.9 es la radio pionera en Colombia en transmitir 24 horas los 7 días de la semana música popular, teniendo con el paso de los años un gran reconocimiento entre sus miles de oyentes en todo el país, ya que se le da importancia a los cantantes que transmiten cientos de sentimientos con sus letras de despecho y desamor.

