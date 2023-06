Sebastián Ayala expresa incomodidad por palabras de Luis Alberto Posada: "No sé si estaba tomado"

El cantante de música popular Sebastián Ayala rompió el silencio y se pronunció sobre las palabras que le dijo el artista Luis Alberto Posada en un reciente concierto en el que le pidió "no ser agrandado".

Pues aunque el evento ocurrió ya hace unos días y el cantante no se había pronunciado al respecto, decidió dar su punto de vista luego de observar que el tema tomó gran relevancia y desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Y fue justamente a través de su cuenta de Instagram que el cantante decidió pronunciarse y, de paso, responderle a Luis Alberto, a quien le pidió reunirse para que lo conozca y "se de cuenta que no soy agrandado".

"No sé quién o con qué intención le dijeron que yo era agrandado. Yo no me considero así y quienes me distinguen lo saben", inició diciendo el joven cantante quien se dio a conocer gracias a la colaboración musical que hizo junto a Jhonny y Andy Rivera, con su éxito 'Mi decisión'.

Publicidad

Inmediatamente señaló que desconoce las razones por las que Luis Alberto le dijo esas palabras y consideró que posiblemente se expresó fuertemente bajo efectos del licor: "No sé si estaba tomados o cuestión de tragos, pero no tengo rencor con el maestro".

Sin embargo, pese a asegurar que no siente rabia hacia el artista, Sebastián Ayala aseguró que sí se sintió bastante incómodo con la situación ya que no se la esperaba y siente que terminó involucrado en una polémica sin querer.

Por eso, para acabar con los rumores, expresó no tener rencores y por el contrario dijo que espera poderse volver a reunir con Posada en otro contexto para "poder hablar personalmente y que me cuente por qué tiene ese concepto de mí".

Publicidad

Cabe recordar que esta polémica inició luego de que se viralizó un video que captó el justo momento en el que Posada le dedica unas palabras al joven artista en plena tarima y antes de que iniciara su presentación.

“No quería dejarlo cantar, por mi hijo, se lo juro. No quería que aquí, en esta tarima, Sebastián Ayala, no”, inició diciendo el maestro Posada mientras tenía a Ayala en frente.

Inmediatamente le expresa, a modo de consejo, diciendo: "Yo quería darle un rejazo y fuetazo para que no sea agrandado. ¡Ojo! Mira a la gente que nos ama y hay que amar a la gente. Yo quiero que seas humilde como yo, lavador de carros, vendí papitas fritas y cigarrillos en Medellín, pero bueno”.

Estas palabras fueron tomadas por algunos seguidores de Sebastián como ofensivas, discriminatorias y burlescas al haberse expresado así ante el público; mientras que los seguidores de Luis Alberto consideran una exageración ya que "solo fue un consejo".

Publicidad

Te puede interesar: Chestter revela que su cáncer se desató por exponerse al sol sin bloqueador