Así luce Wendy Sulca, cantante peruana reconocida por 'Cerveza, cerveza'; irreconocible

Wendy Sulca, una figura que marcó un antes y un después en la forma en que el folclore andino se percibe en internet, ha reaparecido públicamente para enviar un potente mensaje contra el bullying cultural.

Esta vez, su voz se levanta en defensa de Gloria Crispín y Sofía Taipe, dos niñas huancavelicanas que fueron blanco de burlas en redes sociales tras viralizarse interpretando huaynos, género emblemático de los Andes.

Conocida por temas como La tetita y Cerveza, cerveza, Sulca fue una de las primeras artistas peruanas en convertirse en fenómeno viral, incluso antes de tener acceso propio a internet.

“Yo no podía creer lo que me estaba pasando”, recuerda la cantante, ahora con 29 años, al rememorar aquel día en que, en un ciber del barrio, descubrió que su música estaba siendo compartida en Argentina, Chile y España.

A pesar de la fama, el precio fue alto. Los comentarios que recibió durante años no eran de admiración, sino de escarnio: insultos por su apariencia, su origen y su manera de cantar. “Me decían india, fea, o ‘¿qué hace esa niña sin dientes cantando?’. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte”, relató.

Aún hoy, esos videos siguen circulando con mensajes hirientes, prueba de que el racismo y el clasismo en el entorno digital persisten.

Por eso, no sorprende que Sulca haya reaccionado con firmeza frente a los ataques dirigidos a Crispín y Taipe. En un video compartido en sus cuentas de TikTok e Instagram, dejó en claro su postura: “Yo no me voy a burlar porque yo también he sido esa niña”.

Sus palabras encontraron eco entre los usuarios, muchos de los cuales comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios. “Aquí respetando después que Wendy Sulca nos regañó”, comentaron algunos.

Aunque en sus inicios fue ridiculizada por sus letras y vestimenta, Sulca nunca renegó de su herencia andina. “Yo sólo era una niña que cantaba huayno y ya. No le hacía daño a nadie”, dice con sencillez.

¿Cómo luce actualmente Wendy Sulca?

El tiempo y la madurez le permitieron entender que lo que vivió era acoso, en un tiempo donde ni siquiera se hablaba de “bullying” como concepto.

Hoy, con una carrera musical que ha evolucionado hacia el pop, el reguetón y el llamado “neo perreo andino”, Sulca sigue mezclando lo contemporáneo con lo ancestral. En temas como Chau, chau, chau o Soy real, reafirma su identidad, su derecho a existir sin pedir permiso, y a cantar desde donde le dicta el corazón.

“Ahora estoy innovando con mi música, pero siempre hay mezcla con mis raíces peruanas, con el huayno”, afirma.

Más allá del activismo en redes, Sulca entiende que cada gesto cuenta. Defender a dos niñas atacadas por celebrar su cultura no es un hecho menor. Para ella, es una victoria simbólica frente al odio que aún persiste. “No quiero que ninguna niña se avergüence de sus raíces”, sentenció.

Así, la artista que una vez fue objeto de mofa masiva, se convierte hoy en referente de resistencia y empoderamiento cultural. Una voz que, desde los Andes, sigue cantando más fuerte que nunca.

Video de Wendy Sulca cuando pequeña cantando 'Cerveza, cerveza'

