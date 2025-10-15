Dónde ver presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Después de un silencio de seis años, la pasarela más viral del mundo está de vuelta. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 no solo busca recuperar el glamour perdido, sino redefinir el concepto de belleza, rompiendo estereotipos al mostrar una narrativa de diversidad e inclusión.

El evento, programado para este miércoles 15 de octubre de 2025, se llevará a cabo en Nueva York, transformando el Brooklyn Navy Yard en un escenario donde convergerán la moda, la tecnología y, de manera notable, el talento colombiano.

Este año, la representación de Colombia es triple y trascendental, con la confirmación de la cantante Karol G, la modelo Valentina Castro y la presentadora Daniela Álvarez.



Karol G estará en el Victoria's Secret 2025

La primera colombiana confirmada fue Karol G, quien fungirá como la figura principal del cartel musical del desfile. En un escenario dominado históricamente por voces angloparlantes, la participación de "La Bichota" es un hito: será la primera artista en interpretar canciones en español sobre la pasarela de Victoria's Secret.



La artista antioqueña se encargará de la parte musical del show, donde presentará fragmentos de su álbum más reciente, ‘Tropicoqueta’. Compartirá el escenario con importantes figuras internacionales como el grupo de K-pop TWICE, la rapera estadounidense Missy Elliott y la cantante pop Madison Beer.

La segunda confirmación fue la de Valentina Castro. Esta modelo oriunda de Tumaco, que lleva en su esencia el oficio de hacer trenzas aprendido en su tierra natal, se perfila como una de las nuevas voces en la moda global, habiendo desfilado previamente en eventos de gran prestigio como el de Louis Vuitton en París.

Castro ha marcado un precedente, pues es la primera modelo colombiana que estará en la pasarela de este desfile de reconocimiento mundial. Aunque su presencia se conoció primero por medios especializados, la modelo compartió su inmensa alegría en sus redes sociales, expresando:

Publicidad

“Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”.

La tercera colombiana que se suma a este evento histórico es la exreina de belleza y presentadora Daniela Álvarez. Álvarez fue anunciada como una de las invitadas especiales al desfile y confirmó su participación el 13 de octubre.

Publicidad

La barranquillera, que ha cosechado éxitos con su contenido motivacional en redes, compartió su emoción en Instagram, señalando que esta invitación representa el cumplimiento de uno de sus más grandes sueños.

Además, enfatizó el poder de su historia: "Hoy estoy aquí, en Nueva York, invitada en representación de mi Colombia [...]. Hoy no llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto de lo que imaginé".

Aunque aún no se ha detallado si su rol será desfilar o si asistirá únicamente como invitada especial entre el público, su presencia en Nueva York es vista como un momento histórico.

Álvarez ya cuenta con experiencia en grandes eventos de moda, habiendo compartido pasarela con Kendall Jenner en el Le Défilé 2025 durante la Semana de la Moda de París.

La noticia de su participación, que había mantenido guardada por cerca de un mes, generó reacciones de orgullo y admiración entre sus seguidores: "BRAVA👏🩷 qué orgullo, Dani," y "Hija cada día más orgullosa de ti, por tu ejemplo de superación" son algunos de los mensajes destacados en línea.



¿Dónde se puede ver el desfile de Victoria's Secret?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este 15 de octubre. Los colombianos podrán seguir la alfombra rosa a partir de las 6:30 p. m., mientras que el show principal iniciará a las 7:00 p. m..

La transmisión estará disponible en múltiples plataformas, incluyendo Prime Video y Amazon Live, así como en los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok.

Publicidad

Además de las colombianas, el desfile reunirá a modelos icónicas como Naomi Campbell, Adriana Lima y Gigi Hadid.

Mira también: ¡Karol G lo logró! La invitan a uno de los eventos más importantes del mundo