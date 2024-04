Aida Victoria Merlano publica foto de cuando era "emo" y le dicen que le faltó tomarse la sopa

La influencer Aida Victoria Merlanorecientemente compartió en sus redes sociales una foto de su adolescencia, recordado su época "emo", desencadenando una serie de reacciones entre sus seguidores.

En la imagen, Merlano luce una estética característica de este movimiento juvenil; sin embargo, algunos usuarios no pasaron por alto el cambio físico de la influencer desde entonces, destacando su delgadez en aquellos años y comparándola jocosamente con su aspecto actual.

La barranquillera reflexionó sobre su apariencia juvenil, preguntándose si en aquel entonces no le proporcionaban una alimentación adecuada, dada su notable delgadez en la fotografía compartida.

Publicidad

Esta publicación generó una variedad de respuestas entre sus seguidores, algunos elogiando su belleza desde pequeña, mientras que otros bromearon sobre los estereotipos asociados con la cultura emo y la delgadez.

"Bueno y a mí en esa época por qué no me daban bienestanita, Tarrito rojo, Pony Malta con pan", escribió en la publicación.

Publicidad

¿Qué era ser "emo"?

La cultura emo, arraigada en Colombia desde principios de los años 2000, ha sido un fenómeno que ha marcado a toda una generación. Caracterizada por su expresión artística y emocionalmente intensa, la estética emo se ha convertido en un símbolo de identidad para muchos jóvenes colombianos. La música emo, con sus letras introspectivas y melodías emotivas, ha sido un elemento clave en la construcción de esta subcultura, con bandas emblemáticas como My Chemical Romance y Panic! at the Disco liderando el movimiento.

A pesar de que su auge se dio en la década pasada, la cultura emo sigue teniendo presencia en Colombia, con comunidades activas en redes sociales y eventos que celebran su estética y valores.

Publicidad

Mira también: Óscar Córdoba ¡Cómo nunca lo has visto!