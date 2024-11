Aída Victoria se sincera sobre por qué terminó con Westcol: “Estaba en un hueco"

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más populares de Colombia, rompió el silencio sobre su pasada relación con el streamer Westcol.

Durante una entrevista en el pódcast 'Detrás del silencio', conducido por Mariam Obregón, la barranquillera reveló detalles inéditos sobre su ruptura, describiéndola como un momento de transformación personal que la llevó a reflexionar profundamente sobre su identidad y prioridades.

Merlano explicó que su relación con Westcol terminó en medio de rumores de infidelidad. Según narró, el quiebre se dio luego de que, en una transmisión en vivo, ella lo confrontara por mensajes comprometedores con otra mujer, la modelo María Isabel Villa.

La situación no solo marcó el fin del vínculo, sino que también desencadenó una etapa de autodescubrimiento y aprendizaje personal para la influencer.

"Perdí quién era, y eso me dolió más que perderlo a él", expresó durante la conversación.

En el pódcast, Aida describió el proceso emocional que vivió tras la separación, mencionando cómo llegó a sentirse perdida en su vida personal y profesional.

“Uno en la tusa tiene varias etapas. Está esa en la que extrañas a la persona, pero llega un momento más duro: empiezas a extrañarte a ti mismo. Yo dejé de ser muchas cosas”, confesó la influencer.

Merlano reconoció que durante la relación se sintió desconectada de sí misma. Incluso cambió su imagen para encajar con su entonces pareja, algo que ahora considera un reflejo de la inseguridad que vivía en ese momento.

“Me corté el cabello, y no era porque yo quisiera, sino porque quería encajar. Hay una etapa oscura en la que no me gustaba mi contenido, una versión de mí de la que me avergüenzo mucho”, admitió.

¿Aída Victoria está feliz en su nueva relación?

En la conversación, Aida también habló de su nueva pareja, Juan David Tejada, y cómo esta relación la ayudó a superar sus miedos y reconectar con su esencia. Según la influencer, Tejada fue clave para recordarle su valor y apoyarla en su proceso de sanación emocional.

“Este hombre me quiso invitar a un concierto, y para hacerlo me llevó mariachis y flores. Fue un gesto que me recordó quién era. Aunque no esperaba que alguien viniera a ‘rescatarme’, así se sintió en ese momento porque estaba en un hueco horrible”, relató.

Merlano destacó que su actual pareja ha aportado una dinámica distinta, libre de competencia y con un enfoque en construir juntos. “No juega a opacarme, y eso me hace sentir bien. Me gusta cómo me siento ahora y cómo esta relación me impulsa a ser mejor”, afirmó.

“En ese momento de la ruptura, las preguntas empezaron a surgir: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Recuperarme fue difícil, pero hoy me siento orgullosa de lo que he logrado”, concluyó.

