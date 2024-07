Alejandro Riaño da contundente respuesta a congresista que pide censurar su contenido

En 'El Klub' de La Kalle Alejandro Riaño, comediante encargado de personificar al famoso Juanpis González, respondió a las críticas de la congresista Erika Tatiana Sánchez, quien pidió censurar su programa por considerarlo ofensivo.

En su reciente programa de YouTube ‘Juanpis Live Show’, Alejandro Riaño, a través de su personaje Juanpis González, entrevistó a Hugo Rodallega, goleador y referente de Santa Fe.

Durante la entrevista Riaño hizo una broma que muchos consideraron pasada de tono. ‘Juanpis’ le ofreció a Rodallega una camiseta del Bucaramanga con su nombre y el número 11, el mismo que usa en Santa Fe.

Ante el evidente disgusto del futbolista, Juanpis añadió: "¿Sabe para qué es? Para que usted en su casa limpie las cosas", y procedió a limpiar el escritorio con la camiseta. Este fragmento se hizo viral y causó molestia entre los hinchas del Bucaramanga, llevando a Riaño a disculparse a través de Instagram.

Contextualizando, Bucaramanga logró la primera estrella de su historia el pasado 15 de junio, venciendo a Santa Fe en Bogotá en lanzamientos desde el punto penalti. Había ganado 1-0 como local y el León igualó la serie y forzó el desempate al triunfar por 3-2 en El Campín.

En 'El Klub' Riaño explicó que su personaje de 'Juanpis' es solo eso, un personaje, y que no tenía intención de ofender a nadie. Sin embargo, la representante a la Cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez, publicó en sus redes sociales una fuerte crítica hacia el comediante:

"Ese tipo de programas deberían censurarlos en Colombia, porque son formatos burlescos, despectivos, homofóbicos, discriminatorios y demás".

Riaño respondió en el programa diciendo: "No la conozco, pero seguramente lo hace para hacerse conocer. Lamentable que tenga que censurar, aquí debería haber algo llamado libertad de expresión, que no existe. Es el país donde vivimos, donde lo matan a uno porque alguien no piensa como uno". Añadió también que "cada uno tiene su público. Es un país que además necesita mucha comedia".

Riaño aclaró que siempre habla con sus invitados sobre el trato que tendrán en el show y que en el caso de Rodallega, le había hablado sobre el tono cómico que iba a tener la entrevista, aunque la camiseta sí era una sorpresa.

Después de la entrevista, le preguntó al jugador si se había molestado por la broma, a lo que Rodallega respondió que no tenía problema, ya que Bucaramanga lo había contactado anteriormente para jugar con ellos, aunque nunca lograron llegar a un acuerdo.

El comediante lamentó que tras ocho años de interpretar a Juanpis González, todavía haya quienes no entienden que es una crítica al privilegio: "La gente no ha entendido que es una crítica al privilegio. No es una crítica a la gente que se viste así, sino para la gente que por el hecho de tener un privilegio se comporta de tal manera".

"Creo que los que hemos sido privilegiados en un país tan desigual como este, tenemos una obligación aún mayor que otras personas de devolver algo de ese privilegio a quienes más lo necesitan. Ese es todo el trabajo social que hay detrás del proyecto de Juanpis", concluyó afirmando que se siente exitoso y feliz: "Yo me acuesto tranquilo, me siento el más exitoso del mundo, porque mi éxito radica en acostarme feliz".

A Rodallega no le gustó mucho el regalito 🐆😅😂



