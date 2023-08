Alina Lozano admite tener gamofobia: la razón por la que terminó con Jim

La relación más famosa de los últimos meses era la compuesta por la reconocida actriz colombiana Alina Lozano y el joven actor Jim Velásquez , quienes después de hacer videos para redes sociales se dieron cuenta de que habían despertado interés en el otro y lo hicieron público.

Incluso el actor fue más allá y en medio de una entrevista en un programa de televisión, decidió pedirle matrimonio a Alina, inmortalizando el momento. La actriz aceptó y desde ese día todo en sus redes sociales tenían que ver con el compromiso, el cual no terminó dándose, ya que ambos anunciaron que habían terminado su relación.

Al parecer, y según relataron cada uno pro separado en trasmisiones en vivo, todo se acabó porque el actor hizo algo que no cayó muy bien en Alina, puesto que grabó unos videos, vestido de novio, junto a su exnovia, quien usaba un vestido de bodas, algo que generó polémica y encendió las redes.

El actor salió diciendo que eso le había molestado a la actriz, pero que no entendía por qué había terminado su relación de esa manera, pues Alina lozano salió en un live de Facebook diciendo que ella ya no se iba a casar y que daba por finalizada su aventura con Jim, algo que en ese momento y según el actor, él no sabía.

Sin embargo, hace algunas horas, la actriz decidió aclarar dudas a sus seguidores, después de ir con su terapeuta y ser consciente de que más allá del altercado con la exnovia de Jim, la razón por la que ya no quería estar con él era otra y tenía que ver con un trastorno psicológico conocido como gamofobia, que no es más que el miedo a comprometerse.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, afirmó la actriz Alina Lozano.

