Ana María Trujillo revela su complicada condición de salud; al parecer no es nada bueno

'Ana María Trujillo', modelo y actriz quien ha participado en varias series colombianas conocidas como ' Pedro el Escamoso 2' y 'La quiero a morir', entre otros, ha ganado gran prestigio en la televisión colombiana

El pasado sábado 16 de noviembre, la actriz compartió en sus redes sociales un video en el que se le veía haciendo ejercicio. En la publicación reveló que padece de una enfermedad llamada 'Hipertonia Vagal' , que le impide realizar ejercicios de alto esfuerzo o de cardio. En el post, comentó lo siguiente:

Aquí donde me ven, yo sufro de una condición que se llama ‘hipertonia vagal'. Eso quiere decir que mi presión arterial es bastante baja y las pulsaciones de mi corazón también Ana María Trujillo

Confesó que, debido a esta enfermedad, no puede realizar actividades físicas de cardio. Además, compartió que también sufre de mareos constantes.

Me cuesta mucho trabajo quemar calorías y quemar grasa. No sudo, no aguanto calor, ni mucho tiempo parada, me mareo cada vez que me paro y algunas veces tengo la visión borrosa Ana María Trujillo

La actriz revela que es un milagro que no se haya desmayado nunca pues ya lleva muchos años padeciendo la enfermedad.

"Los médicos no entienden cómo no me he desmayado nunca en mi vida. Llegar a verde en el gym es duro y llegar a amarillo para mí es casi que imposible, pero ¿saben qué? No me rindo, ¡le doy duro! Cada día me gusta más el gimnasio. Me arrepiento no haber empezado antes”

¿Qué es 'hipertonía vagal' y como se puede tratar?

'La hipertonía vagal' es una condición en la que el sistema nervioso autónomo, a través del nervio vago, genera una respuesta exagerada que afecta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto puede causar mareos, desmayos o dificultad para realizar actividades físicas intensas, como el ejercicio de cardio.

El tratamiento de la ' hipertonía vagal' se centra en controlar los síntomas y prevenir episodios. Incluye cambios en el estilo de vida, como evitar situaciones estresantes o de calor extremo, realizar ejercicio suave, y en algunos casos, el uso de medicamentos para regular la presión arterial.

También se pueden recomendar terapias de respiración y ejercicios físicos para mejorar la circulación y el control corporal. Es fundamental seguir las indicaciones médicas para un tratamiento adecuado.

