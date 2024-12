Andrea Valdiri le responde contundentemente a Aída Victoria; La 'Jesuu' salió al rescate

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un nuevo conflicto mediático, esta vez entre Aída Victoria Merlano, Andrea Valdiri y el streamer Westcol.

La ruptura de la amistad entre Merlano y Valdiri tras una polémica colaboración laboral desatado una ola de críticas y defensas, mientras que 'La Jesuu' se sumó al debate defendiendo a su amiga Aída Victoria.

El torbellino de polémicas que involucra a Aída Victoria Merlano , Andrea Valdiri y el streamer Westcol no parece tener fin.

Esta vez, las redes sociales fueron testigos de un fuerte enfrentamiento que tuvo como epicentro la amistad que hasta hace poco unía a Aída y Andrea .

La ruptura de esta relación puso en evidencia las tensiones y desencuentros detrás de sus últimas decisiones profesionales.

La chispa que encendió el fuego fue la colaboración entre Andrea Valdiri y Westcol en el proyecto 'Los Legales de Colombia', el cual no fue bien recibido por Aída Victoria.

Aunque Valdiri intentó defender su colaboración alegando que se trataba de un trabajo estrictamente profesional, Merlano dejó claro en sus redes que no se trataba de la colaboración en sí, sino de una profunda sensación de traición.

Aída reveló que no podía comprender cómo su amiga, quien previamente había criticado a Westcol , decidiera ahora trabajar con él.

"Te quito la amistad, pero no porque trabajes con mi ex. Lo que me molesta es que, tras lo que habías dicho , me pareció una falta de lealtad", expresó Aída, acusando a Valdiri de no ser clara con sus intenciones.

Este distanciamiento fue acompañado por una serie de fotos en las que Valdiri y Westcol posaban juntos, lo que generó aún más reacciones en las redes , donde muchos seguidores de Aída Victoria calificaron a la barranquillera de oportunista.

El debate sobre lealtad , honestidad y trabajo se complicó aún más cuando Westcol, tras la ruptura con Aída , comenzó a atacar a su exnovia y a su actual pareja, Juan David Tejada.

El streamer lanzó comentarios provocativos que desataron una ola de críticas y respuestas. Aída Victoria, visiblemente afectada, no tardó en defenderse , incluso mostrando pruebas de lo que consideraba acoso hacia su familia.

¿Qué dijo Andrea Valdiri a Aída Victoria?

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. La situación se tornó aún más tensa cuando La Jesuu, amiga cercana de Aída, también se pronunció. La influenciadora caleña se mostró sorprendida por la ruptura y expresó que nunca imaginó que la amistad de tantos años entre Aída y Andrea llegaría a su fin por cuestiones laborales.

"Andrea no necesita el dinero de ese proyecto, siempre ha puesto a sus amigos por encima de todo", comentó La Jesuu, defendiendo a Aída y sugiriendo que la razón de su decepción con Valdiri iba más allá de lo profesional.

Por su parte, Andrea Valdiri, quien ha sido duramente criticada en las redes por su presunta "traición" a Aída, se defendió argumentando que todo se trataba de un malentendido.

En sus declaraciones, aseguró que su colaboración con Westcol no tenía nada que ver con sus relaciones personales y que, como todo en el mundo del entretenimiento , se trataba simplemente de negocios. "Yo no soy traicionera", afirmó, tratando de calmar las aguas de una situación que parece no tener fin.

En medio de este torbellino, lo único claro es que la disputa continúa generando debate en las plataformas digitales.