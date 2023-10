Andy Rivera responde indignado sobre su enfermedad

Andy Rivera , reconocido cantante de música urbana, ha sido siempre transparente con sus seguidores acerca de los desafíos que enfrenta en cuanto a su salud mental. A lo largo de los años, ha compartido sus experiencias, incluso momentos en los que tuvo que alejarse de los escenarios. Esta apertura ha llevado a que sus seguidores estén siempre pendientes de sus acciones, algunos, sin embargo, optan por criticar al artista respecto a sus problemas de salud.

Recientemente, el intérprete de éxitos como "Te pintaron pajaritos" o "La Oficial" realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram. Durante esta interacción, algunos le plantearon cuestionamientos sobre sus luchas contra la ansiedad y la depresión. Ante esto, Rivera brindó una respuesta contundente a sus más de 5.9 millones de seguidores en la plataforma.

Uno de los comentarios, quizá un poco pasado de tono y en forma de crítica hacia la depresión que padece fue: "Salud mental, jmmmm, vete para un barrio humilde a ver quién sufre de eso y se acuestan sin comer". Ante esta crítica, Andy Rivera aclaró que no estaba fingiendo sus problemas de salud mental, y compartió con seriedad su experiencia de crecimiento en barrios humildes de Bogotá y Pereira, así como en el campo.

El artista subrayó que entiende a la perfección lo que significa provenir de sectores desfavorecidos, ya que es parte de su propia historia de vida. Enfatizó que su felicidad nunca estuvo determinada por la cantidad de dinero en su cuenta bancaria o los bienes materiales.

"Yo le atribuyo este proceso más a no ser una persona muy común y corriente, vivir una vida muy pública, enfrentarme a muchos temas de la fama, pero realmente, esto no lo entiende sino el que lo vive o cuando tiene un ser querido que lo vive, por eso entiendo que tú no lo puedas entender, y ojalá no tengas que entenderlo ni sufrirlo", concluyó el cantante.

La respuesta de Andy se viralizó rápidamente, generando numerosas reacciones entre sus seguidores más fieles, quienes han seguido de cerca su proceso médico. Entre los comentarios destacados se encuentran: "De acuerdo con Andy"; "la salud mental es algo delicado, no es un juego, no se debe juzgar si no estamos en los zapatos de alguien más"; "la gente y sus apuntes, la salud mental nada tiene que ver con el dinero", entre otros.

