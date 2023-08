Anuel AA reconoció que sí es papá de la hija de la colombiana Melissa Vallecilla

El cantante puertorriqueño Anuel AA de nuevo vuelve a estar en el ojo del huracán debido a su paternidad con una bebé de madre colombiana.

Hace poco el artista habría confirmado que sí es el padre de la pequeña y lo hizo por medio de una publicación en las redes sociales, la cual, al parecer, fue eliminada puesto que en su cuenta de Instagram ya no se encuentra, pero varias cuentas de chismes la lograron rescatar.

Anuel AA quiso hablar sobre su relación con la mujer llamada Melissa Vallecilla, quien dijo en su momento que los dos habían tenido una relación amorosa durante algunos meses, algo que el artista desmintió con contundencia.

"Ella salió con mucha maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses cuando yo solo la vi 4 o 5 horas nada más. Dije que era una mentirosa en un directo porque solo fue una noche y también digo que eso fue cuando yo todavía no conocía a Yailín y ya había cortado con Karol G. Llevaba casi un año soltero", dijo Anuel sobre su relación con la joven de raíces colombianas.

Así mismo, aseguró que nunca abandonaría a un hijo:"No puedo ni dejaré nunca una hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más desde que vi a Cattleya por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija".

El cantante Anuel confiesa que sí tiene una hija con Melissa Vallecilla y ventila que está separado de Yailin pic.twitter.com/79rkJBkHBR — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 4, 2023

Finalmente, Anuel AA publicó en su perfil de Instagram una foto junto a su hijo mayor llamado Pablo a quien le confesó que sí tiene dos hermanas más, haciendo referencia a su hija Cattleya con la cantante Yailin y Gianella que tuvo con Melissa Vallecilla.

