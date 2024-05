Así es la mansión que Jim Carrey no ha podido vender, ¿se encartó por los lujos?

Uno de los actores de Hollywoodmás famosos es el comediante Jim Carrey, quien con su particular forma de ser se ganó un lugar en el corazón de muchos. Sin embargo, hace varios años su carrera tuvo un bajón y su vida cambió.

Uno de esos cambios, lo llevó a poner en venta una lujosa propiedad en Los Ángeles, la cual ha tenido que ajustar en cuanto a su precio tras un año sin encontrar comprador. La mansión fue puesta en el mercado en febrero de 2023 por 28,9 millones de dólares, ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood ahora está valorada en 21,9 millones de dólares, según reportes del Daily Mail.

Esta propiedad, que Carrey ha llamado su hogar durante más de tres décadas, cuenta con 1.179 metros cuadrados de construcción y se extiende sobre un terreno de más de 8.000 metros cuadrados.

¿Qué tiene la mansión que vende Jim Carrey?

Entre sus características más destacadas se incluyen cinco habitaciones, seis baños completos y tres medios baños, una cancha de tenis, una sauna de infrarrojos y una piscina con cascada. Además, la mansión alberga un gimnasio, una oficina y un cine de estilo Art Deco, ideal para los cinéfilos.

Carrey adquirió esta propiedad en 1994 por 3,8 millones de dólares, según confirmó FOX News. A pesar de las reducciones en el precio de venta, el actor todavía anticipa una ganancia significativa en comparación con su inversión inicial. En declaraciones al New York Post, Carrey explicó su decisión de vender la casa: “Por tres décadas ha sido un santuario para mí, pero no paso mucho tiempo allí ahora y quiero que alguien más disfrute de ella como yo lo he hecho”.

La suite principal de la mansión cuenta con una sala de estar, chimenea, balcón y un baño revestido en paneles de madera que también tiene su propia chimenea y una bañera. Estas características, junto con la historia del célebre propietario, hacen que la propiedad siga siendo un bien atractivo en el mercado inmobiliario de Los Ángeles.