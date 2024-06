Campanita se ausentó en Día a Día, estas serían las razones

El exparticipante del popular reality show 'El Desafío', conocido comoCampanita, ha sorprendido a sus seguidores con una noticia inesperada. Durante una reciente visita al set del programa matutino 'Día a Día', se le ofreció unirse al elenco del show. Esta propuesta se dio gracias a la impresión que dejó durante su participación en el reality, donde se destacó por su talento, transparencia y contagiosa energía.

Campanita compartió la emocionante noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, aclarando que su ausencia temporal del programa no se debe a razones negativas. "Obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto. Estoy en México, obviamente por una actividad social de baile, pero termino de acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá", explicó en un video.

La oportunidad de formar parte de Día a Día representa un nuevo capítulo en la carrera de Campanita. Conocido por su cercanía y alegría, su incorporación al programa promete aportar una dosis fresca de vitalidad y dinamismo. En su mensaje, también reiteró su compromiso con sus seguidores y con el equipo del programa, asegurando que su ausencia es solo temporal y que se debe a la necesidad de concentrarse en otros proyectos personales y profesionales que requieren su atención en este momento.

"Para los 'campalovers', voy a mandar videos y obviamente yo voy a escoger los ganadores desde acá, para que sean felices todos como yo", añadió, demostrando su constante conexión con su comunidad de fans.

La noticia de su nueva aventura en Día a Día ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes están ansiosos por verlo en su nuevo rol. Mientras tanto, Campanita continúa trabajando en México en una actividad social relacionada con el baile, mostrando una vez más su versatilidad y dedicación a diversas causas.

