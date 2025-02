¿Carolina Cruz se va a casar con su novio? reveló porque no se casó con Lincoln Palomeque

Desde que Carolina Cruz hizo pública su relación con el piloto Jamil Farah , han surgido múltiples interrogantes sobre su futuro juntos, especialmente en lo que respecta al matrimonio.

La presentadora de Día a Día abordó este tema en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, donde reveló su perspectiva sobre el compromiso y reflexionó sobre su pasado amoroso con el actor Lincoln Palomeque.

En su reciente episodio titulado Merecimiento, Cruz compartió cómo ha cambiado su visión sobre el matrimonio a lo largo de los años. Aunque en algún momento consideró la posibilidad de casarse, en la actualidad no es una prioridad en su vida.

“Si se llegara a presentar la oportunidad en este momento, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño”, confesó.

La historia de amor entre Carolina Cruz y Jamil Farah comenzó después de un encuentro casual en una discoteca de Bogotá.

Según relató la presentadora, tras intercambiar miradas, continuaron la conversación por redes sociales, lo que eventualmente llevó al inicio de su relación.

Este romance surgió poco después de que Cruz confirmara su separación con Lincoln Palomeque en 2022 , lo que generó diversas opiniones entre el público, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

Pese a los comentarios, la presentadora se ha mostrado feliz y plena con su pareja, asegurando que su enfoque en este momento es la estabilidad emocional y el bienestar de su familia.

Carolina Cruz también se refirió a los motivos de su separación con Lincoln Palomeque, con quien compartió más de 14 años de relación y tiene dos hijos. En el pódcast El Rincón de los Errores, habló sobre cómo, a pesar de que su relación era “divina”, con el tiempo se enfrió. “Teníamos una relación hermosa, pero estaba fría”, explicó.

La presentadora resaltó que su hijo menor, Salvador, fue un factor determinante en su decisión de dar un giro a su vida.

"Si yo no hubiera vivido lo de mi hijo, seguramente estaría ahí, ahí me hubiese quedado”, aseguró , refiriéndose a las dificultades de salud que enfrentó el pequeño durante sus primeros años de vida.

¿Habrá boda con Jamil Farah?

La pregunta sobre el matrimonio sigue siendo recurrente entre sus seguidores. En su pódcast , Carolina Cruz mencionó que sus redes sociales están llenas de preguntas sobre por qué no se casó con Lincoln Palomeque y si ahora considera hacerlo con su actual pareja. Su respuesta es clara:

“Nunca me casé, pero tuve una relación muy larga. Compartí mucho tiempo con el papá de mis hijos y, en algún momento, pensé en casarme, pero después ya no”.

La presentadora también reveló que ver la serie La maravillosa Sra. Maisel, que trata sobre una mujer que se separa y lucha contra las expectativas sociales, la llevó a reflexionar sobre sus propias decisiones. Aunque hoy no descarta el matrimonio por completo, tampoco lo considera un sueño que deba cumplirse a toda costa.

Así, Carolina Cruz sigue enfocada en su crecimiento personal, su familia y su carrera, dejando claro que, más allá de los convencionalismos, lo más importante para ella es encontrar la felicidad en sus propios términos.

