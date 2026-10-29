Carolina Picorios rompe el silencio sobre las críticas por su peso: “Me dolió mucho”

La modelo Carolina Picorios reveló uno de los momentos más incómodos que vivió durante su recorrido por las pasarelas internacionales. En medio de las exigencias de la industria de la moda, recibió comentarios sobre su peso que la afectaron y la llevaron a cuestionarse los estándares físicos que todavía predominan en el gremio.

Durante una entrevista en el Klub de La Kalle, la creadora de contenido habló sin filtros sobre estas experiencias y recordó las situaciones que enfrentó durante un tour de casi un mes por Nueva York, Miami, Milán, París y República Dominicana, donde combinó importantes oportunidades profesionales con momentos de presión.

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¿Qué le dijeron a Carolina Picorios sobre su peso durante una pasarela?

Uno de los episodios que más la marcó ocurrió durante la Miami Swim Week, evento en el que, según relató, uno de los directores de modelaje le hizo un comentario directo sobre su figura al considerar que estaba pasada de peso para las medidas que buscaban las marcas.

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La modelo recordó el impacto de aquellas palabras y resumió lo que sintió con una frase: "Me dolió mucho". Además, explicó que recibió advertencias sobre los comentarios que hacían los diseñadores acerca de su cambio físico, una situación que la llevó a modificar algunos hábitos de alimentación.

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Entre las medidas que adoptó para responder a las exigencias de la industria estuvo pasar "un mes sin comer azúcar", una decisión que tomó tras los comentarios sobre su figura y que evidenció la presión que enfrentó durante su recorrido por las pasarelas internacionales.

¿Por qué Carolina Picorios cuestionó los estándares de belleza en la moda?

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Durante la conversación, Carolina también recordó una experiencia con una diseñadora colombiana que buscaba mujeres con una figura muy delgada para una pasarela. Aunque quería participar en ese desfile, en el que estaría presente la primera dama, su apariencia no coincidió con el perfil que estaban buscando.

Al hablar sobre esa situación, la modelo defendió la diversidad de cuerpos y cuestionó la idea de que las mujeres deban ajustarse a un único patrón para triunfar en el medio: “No tenemos que ser totalmente europeas delgadas así nivel Dios”, expresó al referirse a las exigencias estéticas que encontró durante su carrera.

También manifestó su inconformidad con la decisión de no incluirla en aquella presentación y aseguró que: “Entre colombianos yo siento que hubiera salido hermoso conmigo en la pasarela”. Sus palabras reflejaron su percepción sobre una oportunidad en la que consideraba que podía aportar con su presencia.

¿Qué otros momentos vivió Carolina Picorios durante su tour internacional?

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Durante la semana de la moda en París, Carolina Picorios sufrió una caída en plena pasarela luego de que una diseñadora le cambiara el vestido de cierre a última hora. El nuevo atuendo se enganchó en uno de sus zapatos y provocó el tropiezo frente al público.

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Pese al incidente, la modelo se levantó rápidamente y continuó con el desfile, una reacción que llamó la atención de los internautas en redes sociales. Durante su recorrido también desfiló para marcas como Ferragamo en Beverly Hills y lució una creación de Yanina Zar, adquirida tras su presentación.

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