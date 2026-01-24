Caterin Escobar y Mario Yepes viven momento inesperado durante su viaje a Tailandia

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a captar la atención de sus seguidores tras compartir en redes sociales varios momentos de un reciente viaje a Tailandia. La actriz y el exfutbolista mostraron detalles de esta experiencia, que incluyó la celebración del cumpleaños de Yepes y distintas actividades turísticas que reflejaron la cercanía y complicidad que mantienen como pareja.

Las publicaciones dejaron ver que el viaje tuvo un significado especial, pues no solo fue una oportunidad para conocer un destino internacional, sino también para disfrutar de tiempo en familia. En un primer momento, la celebración se dio junto a sus hijos, en un ambiente tranquilo y de descanso, antes de que la pareja compartiera escenas más íntimas de su recorrido por el país asiático.

Un momento que llamó la atención durante el recorrido

Uno de los episodios que más comentarios generó fue un video publicado por Escobar, en el que ambos aparecen ubicados a pocos metros del paso de un tren, una experiencia que suele atraer a turistas en esa zona. Mientras la actriz se mostraba emocionada por lo que estaba viviendo, Yepes dejó ver una actitud más cautelosa frente a la cercanía del ferrocarril.

“Alguien estaba muy asustadito jajaja”, escribió Escobar junto a las imágenes, frase que rápidamente fue replicada por sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de humor y sorpresa. Aunque no se conocieron mayores detalles sobre cuánto tiempo permanecieron allí, el video evidenció las distintas reacciones de la pareja frente a la experiencia.

Además del momento con el tren, la actriz compartió otros registros del viaje, en los que se observan gestos de cariño y escenas cotidianas que reflejan la buena etapa que atraviesan juntos. Las publicaciones no tardaron en recibir comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes resaltaron la naturalidad con la que ambos muestran su relación.

Mario Yepes y Caterin Escobar viaje Foto de Instagram: @caterinescobaractriz

En medio del viaje también se conoció un detalle especial: Yepes lució una pulsera llamativa con un diseño alusivo al fútbol, que incluye la figura de un balón y el número 3, dorsal con el que fue ampliamente reconocido durante su carrera deportiva. Este accesorio fue interpretado como un gesto significativo y personal.

Con este viaje, Caterin Escobar y Mario Yepes continúan mostrando su relación en este nuevo año, compartiendo momentos que combinan descanso, familia y experiencias que no pasan desapercibidas en redes sociales.