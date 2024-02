Cintia Cossio hace cruda confesión y echa al agua a familiar: "Trató de vender mi virginidad"

Durante una entrevista en el programa Tardes Famosas de La Kalle, Cintia Cossio compartió la difícil experiencia de su niñez, incluyendo el problema de drogas de su madre y un intento por parte de un familiar de vender su virginidad a la temprana edad de 13 años.

La influenciadora, sin tapujos, expuso cómo un familiar intentó persuadirla para beneficiarse económicamente a costa de su virginidad.

Según Cossio, una de sus tías quiso venderle su virginidad cuando ella era solo una adolescente de 13 años, ofreciendo la alta suma de $5'000.000.

La situación, aparentemente para ese entonces, involucraba a un hombre de la Feria del Ganado que estaba interesado en la virginidad de la influenciadora.

A pesar de la difícil situación, Cossio afirmó que no alberga rencor hacia su familiar, pero dejó en claro que rechazó la propuesta, citando las enseñanzas de su madre: "Si algo me ha enseñado mi mamá es que el día que lo vaya a dar, lo haga por amor, o porque me pica la cucaracha. No por plata".

Cossio, durante la entrevista, además reveló detalles íntimos de su vida que involucraron a su mamá y a su hermano, el también creador de contenido Yeferson Cossio. Según contó, vivieron en un tiempo donde la necesidad los obligó a encontrar formas de ayudar en la casa para sobrevivir.

Así mismo, explicó cómo es la "movida" en su vida laboral y cómo ha llegado a ser una de las influenciadoras que actualmente facturan más dinero en el año. La disciplina es la clave. Mira la entrevista completa a continuación:

