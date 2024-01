Daniela Taborda exparticipante del ‘Desafío’, reveló problemas con implantes de senos

Daniela Taborda exparticipante del 'Desafío' 2023, relató su experiencia al ser engañada por un supuesto médico general, quien se hizo pasar por cirujano plástico y le realizó el implante de senos, lo que le causó graves problemas en su salud.

Ahora por esta complicación deberá quitarse los implantes expresando que para una mujer que está en plena transición los senos resultan fundamentales para poder sentirse como toda una mujer. “Los senos para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas”.

Daniela Taborda es una vallecaucana que se dio a conocer por su participación en el 'Desafío The Box' en 2023. Actualmente tiene 29 años de edad, es modelo y activista LGTBIQ+ convirtiéndose en la primera participante transgénero de este programa.

“Me operé a los 19 años, llegué con una persona que me estaba brindando confianza, decía ser de la Asociación Brasileña de Cirujanos Plásticos” explicó Daniela en medio de una entrevista para el programa 'La Red' de Caracol Televisión.

También dijo que meses atrás comenzó a sentir molestias en uno de sus senos y algunas dificultades para respirar y que después de haberse hecho revisar por otro médico se dio cuenta de que uno de sus implantes estaba dañado.

“Estoy en ese dilema en el que me tengo que volver a operar, pero tengo miedo. No sé cómo buscar esa persona que me vuelva a generar la confianza que necesito”, explicó Daniela durante la entrevista.

La exparticipante del 'Desafío' contó que la persona que la operó se hizo pasar por cirujano plástico, siendo este un médico general. “No sé si me metieron senos usados, o las prótesis eran de una muerta, porque ese médico, que se hacía pasar por cirujano plástico, tiene procedencia de matar personas”.

A través de su cuenta de Instagram la modelo agradeció los mensajes recibidos como muestra de apoyo . Además, también dio a conocer otros casos de víctimas que como ella cayeron en el engaño por el mismo médico. El falso cirujano sería, según la modelo, Ignacio Soler quien en el pasado habría tenido problemas similares con otra de sus pacientes.

Finalmente, Daniela Taborda le dio un mensaje a las mujeres que están pensando hacerse una cirugía como esta para que tengan cuidado y no se dejen engañar. “Es una experiencia de vida, es un llamado a todas las colombianas para que no se hagan estos procedimientos en cualquier parte”.

