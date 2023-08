Diego Guauque revela cómo se siente en su batalla contra el cáncer: "Estoy sufriendo una crisis"

Desde hace algunos meses el periodista de 'Séptimo Día' de Caracol Televisión Diego Guauque, contó a sus seguidores por medio de las redes sociales que le habían descubierto que tenía cáncer debido a un fuerte dolor de estómago.

Luego de contar esto, ha mostrado en sus cuentas de internet cómo avanza su proceso para erradicar el cáncer de su cuerpo, tanto es así que luego de comenzar con las quimioterapias el cabello se le comenzó a caer, algo que es muy normal en este tipo de situaciones, y por ese motivo decidió no darle más larga a ese tema y raparse la cabeza.

El periodista brindó una entrevista al programa 'La Red' y contó cómo ha sido todo este proceso que está viviendo y así mismo reveló que está "sufriendo una crisis".

"Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces, (dije) ‘bueno, hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer’. Estoy convencido de que lo voy a derrotar", dijo Diego en la charla.

El periodista también contó con algo de sentimineto que en un principio se cuestionó el por qué le había dado cáncer sabiendo que él era un "buen tipo", pero después de esto reflexionó y se preguntó "¿Cómo me voy a sanar?".

"He llorado, claro, a veces me salen las lágrimas. Sobre todo, cuando uno ve que este sufrimiento no es solo de uno sino también de tu familia, entonces uno dice: ‘esto lo estoy provocando yo’", dijo el comunicador social, quien ha bajado 10 kilos debido a la enfermedad.

Para finalizar, Diego Guauque contó que se siente bastante optimista con las quimioterapias y espera que sea el camino correcto para sanarse. Asímismo, aseguró que esta enfermedad le ha enseñado bastante.

