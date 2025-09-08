El personaje que se enojó con Luz Amparo Álvarez por imitarla: "Mosquita muerta"

La brillante carrera de Luz Amparo Álvarez no está exenta de momentos de tensión y disgusto por parte de algunos de los personajes que ha tenido el ingenio de recrear en el escenario y la pantalla.

Si bien su talento es innegable y muchos, como Natalia París, aprendieron a "reírse de sí mismos" gracias a ella, otros han reaccionado con una clara desaprobación a sus caracterizaciones.

Uno de los episodios más recordados y significativos es el que involucra a la política Piedad Córdoba. Inicialmente, la relación entre la imitadora y la figura política parecía ser positiva.

Luz Amparo relata que, en un principio, Piedad Córdoba se mostraba "agradecida" con sus imitaciones, incluso diciéndole: "ay tan agradecidos como leí a como decir las cosas que son".

La política apreciaba que Álvarez "decía las cosas que son" con humor, valorando la verdad y la comicidad en sus representaciones. Sin embargo, esta luna de miel no duró mucho.

El punto de quiebre llegó, según Álvarez, "cuando ya empezamos a molestarla a ella". Las imitaciones dejaron de ser percibidas como una simple gracia para convertirse en algo más incisivo o "molesto".

El momento cumbre de este disgusto ocurrió cuando se encontraron por casualidad en un "avión de esos chiquitos". Luz Amparo recuerda vívidamente el encuentro: "Ella empieza a llamarme mosquita muerta ya cuando le empecé a molestar".

Este comentario, "mosquita muerta", cargado de desdén y evidente molestia, marcó un cambio drástico en la percepción de Piedad Córdoba hacia la imitadora.

Luz Amparo Álvarez , imitadora colombiana Foto: La Kalle

Otro personaje que expresó su descontento fue Vanessa Alexandra Mendoza, la primera reina afro de Colombia.

A Vanessa no le agradaba la forma en que Luz Amparo imitaba su particular pronunciación de la "s". La propia Vanessa llamó para expresar su sentir, diciendo: "Prácticamente yo no hablo así".

Este caso ilustra cómo ciertos tics o características del habla, aunque no siempre intencionados, pueden ser percibidos como una burla y generar incomodidad en la persona imitada.

No obstante, las reacciones no siempre fueron negativas. Luz Amparo ha tenido el privilegio de imitar a muchas figuras que, por el contrario, disfrutaban de sus representaciones.

A Noemí Sanín le encantaba la imitación que le hacía, llegando a decir: "No pues yo a veces la oigo y creo que soy yo". Esto se enmarcaba en la idea de que las imitaciones podían, de alguna manera, "promocionar" a los políticos.

De igual forma, Natalia París tuvo una reacción "muy linda", escribiéndole un mensaje en Facebook (cuando la plataforma apenas comenzaba) donde le expresaba su agradecimiento: "ella aprendí a reírme contigo aprendí a reírme mí".

Estas reacciones positivas demuestran la capacidad de la imitadora para conectar con su audiencia y, en ocasiones, con los propios imitados, fomentando la autocrítica y el buen humor.

Mira la entrevista completa: