El personaje que se enojó con Luz Amparo Álvarez por imitarla: "Mosquita muerta"

La brillante carrera de Luz Amparo Álvarez no está exenta de momentos de tensión y disgusto por parte de algunos de los personajes que ha tenido el ingenio de recrear en el escenario y la pantalla.
Si bien su talento es innegable y muchos, como Natalia París, aprendieron a "reírse de sí mismos" gracias a ella, otros han reaccionado con una clara desaprobación a sus caracterizaciones.
Uno de los episodios más recordados y significativos es el que involucra a la política Piedad Córdoba. Inicialmente, la relación entre la imitadora y la figura política parecía ser positiva.
Luz Amparo relata que, en un principio, Piedad Córdoba se mostraba "agradecida" con sus imitaciones, incluso diciéndole: "ay tan agradecidos como leí a como decir las cosas que son".
La política apreciaba que Álvarez "decía las cosas que son" con humor, valorando la verdad y la comicidad en sus representaciones. Sin embargo, esta luna de miel no duró mucho.
El punto de quiebre llegó, según Álvarez, "cuando ya empezamos a molestarla a ella". Las imitaciones dejaron de ser percibidas como una simple gracia para convertirse en algo más incisivo o "molesto".
El momento cumbre de este disgusto ocurrió cuando se encontraron por casualidad en un "avión de esos chiquitos". Luz Amparo recuerda vívidamente el encuentro: "Ella empieza a llamarme mosquita muerta ya cuando le empecé a molestar".
Este comentario, "mosquita muerta", cargado de desdén y evidente molestia, marcó un cambio drástico en la percepción de Piedad Córdoba hacia la imitadora.
Otro personaje que expresó su descontento fue Vanessa Alexandra Mendoza, la primera reina afro de Colombia.
A Vanessa no le agradaba la forma en que Luz Amparo imitaba su particular pronunciación de la "s". La propia Vanessa llamó para expresar su sentir, diciendo: "Prácticamente yo no hablo así".
Este caso ilustra cómo ciertos tics o características del habla, aunque no siempre intencionados, pueden ser percibidos como una burla y generar incomodidad en la persona imitada.
No obstante, las reacciones no siempre fueron negativas. Luz Amparo ha tenido el privilegio de imitar a muchas figuras que, por el contrario, disfrutaban de sus representaciones.
A Noemí Sanín le encantaba la imitación que le hacía, llegando a decir: "No pues yo a veces la oigo y creo que soy yo". Esto se enmarcaba en la idea de que las imitaciones podían, de alguna manera, "promocionar" a los políticos.
De igual forma, Natalia París tuvo una reacción "muy linda", escribiéndole un mensaje en Facebook (cuando la plataforma apenas comenzaba) donde le expresaba su agradecimiento: "ella aprendí a reírme contigo aprendí a reírme mí".
Estas reacciones positivas demuestran la capacidad de la imitadora para conectar con su audiencia y, en ocasiones, con los propios imitados, fomentando la autocrítica y el buen humor.
