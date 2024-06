El reconocido cantante que no sabías que era familiar de Rafael Orozco

Amín Martínez, fundador de Los Chiches Vallenatos, rememora con cariño y respeto al "maestro"Rafael Orozco, una figura icónica en el vallenato que marcó profundamente su vida y carrera. Originarios ambos de Becerril, Martínez y Orozco compartieron no solo la pasión por la música sino también una amistad que se gestó en la infancia y se fortaleció con los años.

Martínez relata que conoció a Orozco cuando él tenía aproximadamente cinco años y Rafael, unos doce. Ambos crecieron en un entorno donde la música y la comunidad jugaban un papel central. Años más tarde, sus caminos se volvieron a cruzar en Agua Chica, Cesar, cuando Martínez ya trabajaba con Israel Romero.

Fue en este reencuentro que compartieron recuerdos de la infancia y la estrecha relación que Amín tenía con la familia de Rafael. De hecho, Misael Orozco, hermano de Rafael, fue esposo de una de las hermanas de Amín, con quien tuvo una hija, fortaleciendo así los lazos familiares y de amistad entre ambos músicos.

En sus inicios, Martínez tuvo la oportunidad de presentarse junto a Rafael Orozco como corista de Andrés Guerrero, con quien compartió escenario en varios conciertos. En aquel entonces, Amín cantaba con el grupo 'La Furia Vallenata' y más adelante conocería al Binomio de Oro, consolidando su carrera en el mundo del vallenato.

Aunque los recuerdos de Orozco son fragmentarios, la familia de Rafael dejó una profunda impresión en Amín. Estudió con sus hermanos y conoció a toda la familia, guardando un afecto especial por ellos.

"Él me habló de un estilo propio, me dijo que el día que saliera a la luz con mis seguidores, saliera con mi estilo propio, y fue en lo que más me fijé. El hombre era exquisito para vestirse, para cantar, era una persona con un estilo muy propio", comentó Amín.

Uno de los consejos que más influyó en la carrera de Amín fue precisamente el énfasis de Orozco en ser auténtico y respetar a su público. Este consejo, según Martínez, fue fundamental para construir su propio camino en la música vallenata.