Elianis Garrido presume la millonaria suma que le ofrecieron por una noche: “sin gusto es pecado”

La presentadora y actriz , Elianis Garrido, ha sido una de las mujeres con más relevancia en el mundo de la farándula por su gran talento, el cual inició en un reality show, sin embargo, ha demostrado que puede llegar a destacarse en diferentes ámbitos y dejar su nombre en alto. Aunque recientemente ha confesado detalles curiosos de su vida íntima.

A pesar de que la barranquillera se ha caracterizado por tener una actitud sencilla, divertida y abierta, había algunas intimidades que había decidido guardar para sí misma, aunque después de su ruptura amorosa quiso comentar algunos temas.

En medio de una entrevista en ‘Desnúdate con Eva’, programa de entrevistas emitido por medios digitales, la modelo confesó cómo ha sido el proceso de superación, cuáles son sus sentimientos actuales, que desea hacer con su vida en adelante y sobre todo, algunas propuestas indecentes que había recibido.

Según dijo, un hombre de quien no quiso revelar su identidad, se le acercó para ofrecerle una lujosa camioneta de 400 millones de pesos a cambio de una noche de intimidad junto a ella, sin embargo, no contó con suerte, pues la mujer rechazó a toda costa la descarada propuesta. Incluso llegó a comentar que esa suma de dinero podía obtenerla con su trabajo, así que no sintió necesidad alguna.

Publicidad

Este detalle se convirtió en toda una polémica en redes sociales, puesto que muchas personas la juzgaron por su decisión, mientras que otras la admiraban por darse su lugar como mujer, allí se pronunció la barranquillera comentando: “Jajaja mor no me gustaba el man. Esa plata me la he ganado en mi trabajo. Si supieras quién es, tampoco ibas”. Además, en otro comentario quiso recalcar su punto de vista diciendo: “Lo hemos dado gratis, pero si nos gusta. Pero es que sin gusto, es hasta pecado mana”.

Te puede interesar: Taxista se lleva jugoso premio tras una buena labor