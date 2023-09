Ella es Lili Melgar, la mujer a la que Shakira dedicó su nueva canción 'El Jefe'

La nueva canción de Shakira titulada "El Jefe", un sencillo en colaboración con el grupo mexicano Fuerza Regida, tiene a muchos de sus fanáticos boquiabiertos. La fusión de estos estilos tan distintivos ha dado lugar a una pieza verdaderamente intrigante y con un estilo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de la artista colombiana.

El aspecto que más ha llamado la atención es ver a la cantante montando a caballo, ataviada con ropa vaquera, sombrero y botas altas. Sin embargo, lo más impactante está en la letra. "Dicen por ahí que más de cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", lanzó Shakira en una clara alusión a Joan Piqué, padre de Gerard Piqué.

Al final de "El Jefe", la artista hizo referencia a otra persona relacionada con su anterior matrimonio. "Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Rápidamente la gente empezó a preguntarse por todas partes ¿Quién es Lilly Melgar?

Resulta que esta mujer la parecer era la niñera de los hijos de Shakira, Milan y Sasha. Según trascendió, fue ella quien informó a Shakira sobre las infidelidades del exfutbolista del Barcelona, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron con su despido y la presunta retención de su indemnización.

La canción "El Jefe" es un contundente reclamo contra las injusticias laborales, con versos como: "Tengo un jefe de m... que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p...". También se incluye la frase: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

En el video musical, se hace una mención explícita a Lili Melgar, subrayando que no recibió la compensación que le correspondía, pues supuestamente la familia Piqué la habría despedido por haber filtrado "información confidencial". Usuarios en redes sociales han especulado sobre la importancia de Melgar en el descubrimiento de la infidelidad de Gerard Piqué, sin embargo también se habla de que la artista barranquillera y la mujer desde entonces entablaron una gran relación de amistad.

Lili Melgar, exempleada de Shakira /Foto: Redes sociales

Hasta el momento, la familia de Piqué no ha emitido comentarios sobre las revelaciones en "El Jefe". Mientras tanto, los seguidores de Shakira han mostrado un fuerte apoyo a la artista, catapultando su nuevo video a más de 4.8 millones de reproducciones en menos de un día, colocándolo en el primer puesto de tendencias en YouTube. En el video, la cantautora se muestra con un estilo texano, montando a caballo y con su característico cabello suelto.

