Emotivo mensaje de Elianis Garrido tras dura pérdida: "Hay un dolor que no cesa"

La reconocida actriz Elianis Garrido reveló por medio de sus redes sociales el fallecimiento de su tío Manuel, a quien ella se dirigía de forma cariñosa como 'Mañe'. Ella expresó el duro proceso que enfrenta tras esta importante perdida.

El mensaje en el que plasmo sus sentimientos fue compartido por medio de su red social Instagram, acaparando la atención de sus seguidores; en el mismo confesó que: "Hay un dolor que no cesa", describiendo el suceso como una montaña rusa de emociones.

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Entre las emociones que refleja el mensaje de la barranquillera se encuentran la tristeza y el enojo, ya que para ella su tío 'Mañe' fue un ser muy importante, fue aquel que la protegió como un padre. Las palabras que usó fueron: "Fue como mi hermano, que muchas veces me protegió como un padre".



¿Quién era el familiar que perdió Elianis Garrido?

Esta pérdida no es de ayer, es de hace un mes, un mes en el que la barranquillera se encuentra afrontando esta pérdida; en medio de su mensaje admitió que: "Todos los días vuelve a doler un poco, y todos los días en medio del caos de la vida, días en silencio, otros mientras trabajamos, mientras seguimos existiendo"

También sostuvo que en ocasiones las lágrimas ayudan a calmar, pero que la verdadera medicina se encuentra en la oración y el fuerte abrazo de quienes están cerca para darle el cariño necesario.

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La empresaria aseguró que en casa siempre hará falta la presencia de su tío Manuel y, en medio del dolor, se repite a sí misma ser "fuerte", una palabra que le ayuda a motivarse y enfrentar lo que viene.

El mensaje también aseguró que: "Nos queda el enorme consuelo de haberte amado, de que nos hayas amado y lo hayas demostrado cada día con tu forma de ser y tu esfuerzo por Abuela, por tu esposa, tus hijas, tus hermanos, tus sobrinos".

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Aunque aún le parece mentira e injusta la voluntad de Dios, afirma que "creyendo en Dios y sus promesas, sé que está en un mejor lugar". Por último, se despidió de él, deseando que en el cielo esté con los seres queridos que se adelantaron en el camino.

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Asimismo, la presentadora de televisión manifestó con gran esperanza y fe: "Sé que volveremos a encontrarnos. Hasta ese entonces, viviremos cuidando que te sientas orgulloso de nosotros"

¿Qué problemas de salud y financieros enfrentó Elianis Garrido recientemente?

Este año no fue el mejor para la barranquillera, quien hace poco reveló que fue víctima de un millonario desfalco en su salón de baile, donde hubo una fuga de dinero por un total de 20 millones de pesos.

Este suceso le generó un complejo episodio de estrés, afectando de manera negativa su estado de salud, llegando a padecer gastritis crónica, casi úlcera, y problemas de colon que la obligaron a estar hospitalizada por seis días. Ella agradeció que su cuerpo diera una alerta a tiempo sobre el estrés.

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A pesar de que se hizo pública la situación, Elianis Garrido no reveló quién estuvo involucrado en el desfalco que afectó las finanzas del salón de baile y a su vez su salud. Sin embargo, dejó clara su postura de no buscar revancha y lanzó un contundente mensaje: "El karma sabe todas las direcciones".

La presentadora se sometió a un tratamiento médico especializado para lograr su recuperación del daño estomacal y afirmó que: "Nada de esto es más valioso que mi salud"

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