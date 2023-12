Epa Colombia recibe fuertes indirectas de su expareja; “no valió la pena”

La controversial empresaria, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra radiante y llena de felicidad ante la emocionante etapa que esta viviendo. La noticia de que pronto se convertirá en mamá primeriza ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada paso de esta nueva faceta de su vida.

La joven empresaria, conocida por sus polémicas pero también por su autenticidad, reveló hace poco que estaba en proceso de gestación junto a su actual pareja, Karol Samantha. Barrera Rojas optó por someterse a un proceso de inseminación artificial, invirtiendo una significativa suma de dinero para cumplir su sueño de ser madre. La pareja está emocionada por la llegada de su pequeña, a quien planean llamar Dafne Samara.

A pesar de la felicidad que rodea este momento, la ex pareja de Daneidy, Diana Celis, jugadora del equipo femenino de Santa Fe, ha vuelto a generar polémica al lanzar fuertes indirectas en redes sociales. Desde que hicieron pública su separación, ambas mujeres han protagonizado escándalos, en su mayoría relacionados con disputas financieras.

La controversia surgió cuando un seguidor le preguntó a Celis sobre la posibilidad de haber internacionalizado su carrera deportiva y jugar en el extranjero. En su respuesta, la futbolista admitió haber perdido dicha oportunidad debido a malas decisiones en el pasado. Sin revelar nombres, señaló a esa persona como una mentirosa y manipuladora.

“Síii, lo más triste es que pienso que no valió la pena porque fue por una persona desgraciada, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que hice por ella”, escribió.

Aunque Celis no mencionó directamente a ‘Epa Colombia', muchos interpretaron sus palabras como una clara indirecta hacia su ex pareja, con quien compartió varios años de relación tumultuosa. La polémica entre ambas parece no haberse apaciguado, y los seguidores de ambas personalidades están expectantes ante cualquier nuevo episodio que se pueda presentar entre ambas.

