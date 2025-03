Érika Zapata envía duro mensaje en el Día de la Mujer: "Críticas de cientos de personas"

La periodista Érika Zapata, reconocida por su estilo auténtico y su capacidad para conectar con el público, no dejó pasar la oportunidad de expresarse en el Día de la Mujer.

A través de su cuenta de X, la comunicadora compartió un mensaje que reflejó tanto su orgullo como su determinación frente a los comentarios que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

Desde que se hizo conocida en Noticias Caracol, Zapata ha destacado por su particular forma de narrar los hechos, con un acento marcado y expresiones propias de su región, lo que ha generado una fuerte conexión con la audiencia.

Sin embargo, ese mismo estilo también le ha valido críticas de algunas personas que no terminan de aceptar su manera de comunicar. Lejos de dejarse afectar, la periodista ha sabido transformar esas opiniones en un motor para seguir adelante.

El 8 de marzo, en medio de las múltiples publicaciones relacionadas con el Día de la Mujer, Érika Zapata decidió enviar un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En su publicación, expresó con claridad su sentir y reafirmó su fortaleza:

"Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles" .

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta directa a quienes han intentado desacreditar su trabajo . Más allá de la controversia, su mensaje tuvo una gran acogida entre sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de apoyo y admiración.

No es la primera vez que la periodista se pronuncia con firmeza sobre los retos que ha enfrentado en su camino. En diversas ocasiones ha hablado de su historia de vida, marcada por el esfuerzo y la constancia para abrirse paso en un medio que, en muchas oportunidades, puede ser implacable con quienes no siguen los moldes tradicionales.

Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles. — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 8, 2025

