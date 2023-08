Expareja de Orlando Liñán tras terminar su relación: "Es cierto, me engañó"

Tita Contreras, conocida cariñosamente como "la mariposa", dio a conocer en sus redes sociales que su relación con el famoso cantante, actor y presentador de televisión Orlando Liñán, llegó a su fin.

Contreras sorprendió a todos los primeros días de agosto afirmando que el motivo de la ruptura habría sido, al parecer, un caso de infidelidad por parte de Liñán.

"Es cierto, me engañó, pero esa no es razón para sentirme avergonzada", confirmó la empresaria, quien aclaró que la persona con quien le habría sido infiel Orlando Liñán no es una mujer joven.

"Aclaro, el cacho no fue con una jovencita, a él le gustan mayores jajaja. No diré nada más, pero habrán señales", enfatizó.

Hay que decir que Orlando Liñán y Tita Contreras estuvieron juntos por varios años. Ambos borraron todas las fotos que tenían juntos en redes sociales como Instagram, señal que fue definitiva para los seguidores, ya que habían acostumbrado expresar su amor constantemente a través de varias publicaciones, las cuales fueron desapareciendo poco a poco.

El hecho ha despertado furor por parte de los seguidores, quienes decidieron expresar su opinión al respecto en la que defendían la privacidad de la pareja y corroboraban que este tipo de temas no debían ser expuestos ante la opinión pública. Así mismo, le han pedido la declaración oficial al actor, para que logre defender su posición y buen nombre.

Aunque existen algunas personas que confían en que la relación no haya llegado a su fin y todo se trate de una manera creativa y arriesgada de promocionar un nuevo éxito como cantante, en el que desmienta la situación.

