Gerard Piqué provoca escándalo en España por un arriesgado reto: "Ante todo, pedir disculpas"

El exfutbolista Gerard Piqué no deja de ser primera plana de los medios en el mundo de la farándula y lastimosamente no suelen ser noticias buenas. Desde su sonada separación de la sensacional cantante colombiana Shakira , no pasa un solo día sin que su vida privada se convierta en el centro de atención. Y esta vez, Piqué nos ha regalado otra dosis de su drama personal, esta vez en un episodio que involucra un reto temerario y una disculpa pública.

La última controversia comenzó cuando se reveló que el catalán estaba molesto por una reciente canción de Shakira, que parecía apuntar contra su exsuegro y mencionaba una aparente indemnización no pagada a la niñera de sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, eso fue solo el preludio de lo que vendría a continuación.

En las últimas horas, los focos se volvieron a enfocar en Piqué debido a un escándalo en su país natal, España. Parece que el exdeportista desencadenó una serie de eventos que llevaron a varios ciudadanos a cometer un acto ilegal en la Plaza del Obispo de Málaga.

Todo gracias a un reto propuesto por Piqué en vivo a través de la plataforma Twitch. En un despliegue de imprudencia, ofreció una doble entrada para un evento de la Kings League que se llevará a cabo próximamente a aquellos valientes que se atrevieran a sumergirse en la fuente de la plaza, una actividad estrictamente prohibida por las autoridades locales.

Publicidad

En el video transmitido en vivo, podemos escuchar a Piqué decir: "Al que se tire a la piscina dos entradas, díselos. Al que se meta le das la doble", mientras sus compañeros en el estudio se ríen de la situación. Sin pensarlo dos veces, varios jóvenes se lanzaron al agua, ignorando por completo las restricciones legales que prohíben bañarse o jugar en las fuentes decorativas, incluso durante eventos especiales.

Estas acciones prohibidas pueden conllevar multas de hasta 750 euros, un monto significativo. Ante la ola de críticas, el exfutbolista se vio obligado a pedir disculpas públicamente. En un directo transmitido recientemente, Piqué expresó: "No sabíamos que la fuente estaba protegida. Tampoco nos imaginamos que la gente se tirara por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo. Ante todo, pedir disculpas al que se sintió afectado. Aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera".

Málaga, Plaza del Obispo. Ayer Piqué durante el programa de ayer de la Kings League incitó al público a que se introdujese en una fuente del Siglo XVIII para conseguir dos entradas del evento que se celebrará en la Rosaleda. pic.twitter.com/pGI70soIaC — Niporwifi © (@niporwifi) September 19, 2023

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo 7: Nunca cepillarse los dientes había sido tan doloroso