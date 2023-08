Hermana de Yina Calderón hace 'house tour' de la casota en la que vive

A través de varias historias en Instagram una de las hermanas de Yina Calderón, Juliana Calderón, le mostró a sus seguidores en la red social cada rincón de su casa.

La empresaria aprovechó que muchos de quienes la siguen le han pedido que les describa su casa para publicar videos de su vivienda en la que vive solo con su papá.

“Mi casa no tiene muchos lujos, pero a mi me encanta. Si quiero hacer fiesta mis vecinos no me dicen nada y me gustan los espacios grandes. ¿Qué les puedo mostrar? Esta es la sala, es grande y en ella hay dos máquinas para hacer ejercicio ( una caminadora y una elíptica) que no uso. Es muy básica la verdad”, afirmó Calderón.

Juliana también mostró que en la sala reposa una lámpara que me regaló su hermana.

“También tengo una lámpara que me regaló mi hermana, tengo un comedor, una cocina grande donde ahora estoy haciendo agua panela, tengo patio, en el segundo piso están mas habitaciones, es una casa muy normal, amplia y vivo sola con mi papá”, contó Juliana.

Pese a que Juliana califica su casa como “muy básica”, varios de sus seguidores quedaron descrestados con su vivienda. Muchos de ellos aprovecharon para felicitarla a través de su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que Juliana Calderón se ha caracterizado, además de ser hermana menor de una de las influenciadoras más controvertidas de Colombia, por ser una gran empresaria de keratinas en el país.

Juliana Calderón tiene 26 años y lleva dos de ellos emprendiendo con su negocio de keratinas. Además, está estudiando derecho y tiempo atrás se realizó una operación que le permitido, en tiempo récord, bajar de peso, gozando hoy de una espectacular figura.

Vea aquí el video de la casa de la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón:

