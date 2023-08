La influencer y empresaria colombiana, Yina Calderón, ha vuelto a generar controversia en las redes sociales con sus declaraciones sobre la reconocida cantante de vallenato, Ana del Castillo. A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, la DJ afirmó que la cantante era "transexual", desatando así una ola de críticas y discusiones.

El escándalo tuvo lugar mientras Yina Calderón transmitía en vivo para felicitar a Wendy Guevara, la primera mujer transgénero en ganar el famoso reality show ‘La Casa de los Famosos’ en México. En medio de la transmisión, la influencer expresó su apoyo y simpatía por las personas transgénero, pero sorprendió a muchos al mencionar a Ana del Castillo en un contexto aparentemente inapropiado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

"Toda la gente trans me cae superbien, menos Ana del Castillo, de resto todos me caen muy bien (...) ¿Ana del Castillo no es trans? Yo pensé que sí era, bueno, yo también hubiera sido del equipo de Wendy en ‘La Casa de los Famosos'", declaró Yina Calderón durante el video en vivo.

Publicidad

Esta declaración no solo tomó por sorpresa a sus seguidores, sino que también desencadenó una reacción intensa en las redes sociales. La relación entre Yina Calderón y Ana del Castillo ha estado marcada por tensiones desde el 2022, cuando la influencer lanzó una versión de la icónica canción ‘Cómo duele el frío’ sin aparentemente haber obtenido el permiso del compositor original, Wilfran Castillo, quien se considera el mentor musical de Ana del Castillo.

Las dos figuras públicas han provocado discusiones acaloradas, con opiniones divididas sobre la conducta de Yina Calderón y la naturaleza de sus comentarios sobre Ana del Castillo. Mientras algunos argumentan que Calderón cruzó límites al tocar un tema delicado como la orientación sexual de otra persona de manera irrespetuosa, otros defienden su derecho a expresar sus opiniones, aunque puedan ser polémicas.

Publicidad

Te puede interesar: Emotiva recompensa a mujer por su buena obra