Hernán Orjuela revela amarga experiencia en Santa Marta: "Me voy con un sinsabor"

El reconocido presentador colombiano Hernán Orjuela compartió con sus seguidores una experiencia desagradable que vivió durante su estadía en Santa Marta.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, manifestó su inconformidad con el servicio recibido en un prestigioso hotel , lo que empañó su visita a Colombia con motivo del matrimonio de su hija.

Orjuela, quien regresó a Estados Unidos tras el evento familiar, confesó sentirse desilusionado por el trato recibido . "Me voy con un sinsabor", comentó, lamentando que el turismo en la región no esté a la altura de las expectativas.

Uno de los principales inconvenientes que mencionó el presentador fue la falta de claridad en las medidas de seguridad del hotel , que llevaron a la restricción de ingreso de algunos familiares durante la pre-boda de su hija.

En particular, relató el caso de su nieta menor de edad, quien inicialmente no pudo ingresar por razones de seguridad que no fueron explicadas con claridad. Aunque finalmente se le permitió la entrada, la situación dejó una impresión negativa en la familia.

Otro aspecto que generó molestia fue la tardanza en el servicio de alimentos . Orjuela mencionó que un pedido tan sencillo como una hamburguesa tardó hasta cinco horas en ser servido, lo que evidenció una falta de eficiencia en la atención del establecimiento.

Más allá de su queja personal, Hernán Orjuela aprovechó la situación para hacer un llamado a la industria turística colombiana. Destacó que el turismo es un sector clave para la economía y que es fundamental brindar un servicio de calidad tanto a visitantes extranjeros como a nacionales.

"El servicio en un hotel tan importante y con una marca tan reconocida debería ser mejor", enfatizó. Además, instó a los trabajadores del sector a recibir mejor capacitación y a promover una cultura de hospitalidad que haga que los turistas quieran regresar.

Antes de abordar su vuelo de regreso a Miami, Orjuela expresó su tristeza por la situación: "Me da mucha tristeza saber que el turismo no se trata debidamente por las personas que realmente deberían consentir mucho más a los visitantes".

Finalmente, recalcó la importancia de garantizar experiencias satisfactorias para los viajeros, pues un turista feliz se convierte en el mejor promotor de un destino.

Con este testimonio, el presentador deja una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la calidad del servicio en la industria hotelera colombiana, con la esperanza de que futuras experiencias sean mucho más positivas para todos los visitantes.

