Hija de Marbelle sufrió accidente iniciando el año; comprometería su ojo

Rafaella Chávez , hija de la reconocida artista colombiana Marbelle, vivió recientemente un episodio inesperado durante sus vacaciones que puso a prueba su fortaleza y espíritu positivo.

La joven cantante, quien ha seguido los pasos de su madre y se ha destacado en géneros como la música pop, tecnocarrilera y popular, reveló que sufrió un accidente en su ojo derecho que la obligó a guardar reposo y someterse a cuidados médicos.

A través de sus redes sociales, Rafaella compartió con sus seguidores los detalles del incidente y su proceso de recuperación .

“Oigan, sobreviví. Quiero darles las gracias por preguntar por la situación de mi ojito. Gracias a Dios no pasó a mayores. Estuve asustada; para los que no saben, tuve un pequeño accidente y me laceré la córnea . Hasta hace dos días me pudieron retirar el parche ocular”, explicó la joven.

El accidente, aunque delicado, no dejó secuelas permanentes, y Rafaella aseguró que ya se encuentra lista para retomar sus actividades. Además, reflexionó sobre el impacto emocional de este suceso y cómo le permitió iniciar el año con una nueva perspectiva.

“Fue una gran enseñanza, un gran aprendizaje. Sobre todo, iniciar el año siendo observadora de mi propia realidad. Fue bastante interesante, y hasta hoy por fin puedo decir que inicia mi 2025”, expresó en su mensaje.

La carrera de Rafaella Chávez ha estado marcada por el talento que heredó de su madre y su dedicación desde una edad temprana.

Rafaella ha logrado consolidarse como una de las promesas más destacadas de la música popular en Colombia.

Pese al susto, la cantante demostró su optimismo y agradeció las muestras de apoyo recibidas. En su mensaje, reiteró la importancia de este episodio como un recordatorio para valorar la salud y mantener una actitud positiva ante las adversidades.

