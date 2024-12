Marbelle se quiebra en llanto tras hablar sobre una etapa difícil de su hija Rafaella

Marbelle y su hija Rafaella han conquistado el corazón de muchos colombianos gracias a su talento y carisma . Sin embargo, detrás de su imagen pública existe una historia de dolor y superación que recientemente compartieron en el podcast 'Qué locura', dirigido por la periodista María Elvira Arango.

En esta conversación sincera, madre e hija hablaron sobre el impacto de las críticas sobre su apariencia física y cómo estas marcaron diferentes etapas de sus vidas.

Rafaella, quien debutó en la actuación desde niña y sigue los pasos de su madre en la música, reveló cómo las burlas y el matoneo afectaron su salud mental durante su adolescencia.

La joven recordó cómo las críticas por su peso en el colegi o llegaron a ser tan crueles que tuvo que abandonar sus estudios presenciales. “Tenía que escuchar comentarios despectivos como que si me cortaba, saldría grasa de mi cuerpo. Fue una de las etapas más complejas de mi vida”, confesó Rafaella.

La situación fue tan grave que Marbelle tomó la decisión de gestionar un modelo educativo desde casa para su hija. A pesar de ello, el proceso de sanar las heridas emocionales fue largo y desafiante.

“Sentía una impotencia terrible al no poder hacerla entender lo mucho que valía. Fue un camino difícil, pero hoy verla fuerte y sana hace que todo haya valido la pena”, afirmó la cantante.

En el podcast, M arbelle rompió en llanto al recordar cómo la dismorfia corporal de Rafaella afectó su bienestar. “Verla tan delgada y escucharla decir ‘mamá, mírame, estoy gorda’ me destrozaba”, expresó la artista.

La cantante de 'Collar de perlas' también compartió cómo las críticas a su propia apariencia durante su juventud la llevaron a realizarse procedimientos quirúrgicos, un dolor que revivió al ver a su hija enfrentarse a retos similares.

Marbelle subrayó que el matoneo y la dismorfia corporal no solo afectan la autoestima, sino también representan un peligro real para la salud mental y física. Hizo un llamado urgente a prestar atención a este tipo de problemas, resaltando que “la salud mental es esencial para estar sanos por dentro y por fuera”.

A pesar de las dificultades, Marbelle y Rafaella han logrado construir una relación sólida y de apoyo mutuo. Esto quedó en evidencia durante su reciente participación en el programa 'La Descarga', donde la joven acompañó a su madre para apoyar a uno de los participantes.

Ambas mujeres demostraron cómo han convertido su historia de dolor en una plataforma para inspirar a otros.

Hoy, Rafaella se muestra como una joven resiliente que ha sabido superar las cicatrices del pasado . En palabras de la propia cantante:

“Muchos me conocieron en la pantalla cuando era una niña barrigoncita y cachetoncita. Con los años crecí y empecé a enfrentar críticas que me marcaron, pero también me enseñaron a ser fuerte”.

La historia de Marbelle y Rafaella no solo pone en evidencia el impacto negativo del bullying y las críticas en redes sociales , sino también la importancia de abordar la salud mental como una prioridad.

Ambas artistas han utilizado su plataform a para alzar la voz y crear conciencia sobre estos temas , demostrando que es posible superar las adversidades con amor.

