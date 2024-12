Marbelle rompe en llanto al despedir a participante de La Descarga; pidió perdón

Marbelle es una reconocida cantante colombiana de música popular . Con éxitos como 'Collar de Perlas' y 'Amor sincero', ha logrado destacarse a nivel nacional e internacional.

Además de su carrera musical Marbelle ha participado en varios reality, Uno de ellos es 'La Descarga' un programa de Caracol TV que ha ganado popularidad desde su estreno. En este programa los participantes compiten cantando y son evaluados por un jurado compuesto por cuatro expertos, entre los que se encuentran Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

En uno de los últimos episodios del programa 'La Descarga', los televidentes y participantes se sorprendieron con un giro inesperado, durante las votaciones se decidió eliminar al participante Rafi Rivas , lo que resultó una sorpresa para muchos incluyendo a la cantante Marbelle, quien había mostrado aprecio por su talento este giro inesperado generó un gran impacto en el programa.

Marbelle se mostró visiblemente conmovida por el resultado de las votaciones. En un momento la cantante se disculpó con Rafi Rivas por lo sucedido y destacó su talento como artista en la tarima. Marbelle también recordó el impacto que Rafi causó en su primera presentación en el programa, momento que cautivó tanto a la artista como al público de 'La Descarga'.

Durante su estancia en el programa, Rafi Rivas generó un gran interés debido a su relación con la cantante Marbelle, en un momento de preguntas, el presentador Carlos Calero le preguntó a Rafi con qué jurado no le gustaría estar. Rafi respondió de manera espontánea: "¿Te ha pasado que alguien te cae mal, pero no sabes por qué? Eso me pasa con Marbelle".

"A mí me cuesta mucho cambiar la imagen que tengo sobre alguien, y tú me recuerdas a una persona del pasado que me hizo mucho daño” , comentó el participante.

El participante Rafi Rivas confesó que sentía un gran rencor hacia Marbelle, ya que ella le recordaba a alguien que le había causado un gran daño en su vida personal en el pasado. A pesar de esto, la jurada demostró un gran profesionalismo y no se mostró ofendida.

La cantante elogió a Rafi por su sinceridad para muchos seguidores del programa, este momento marcó un cambio significativo en la relación entre los dos, pasando de un sentimiento de rechazo a uno de comprensión y aprecio mutuo.

