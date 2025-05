Hijo del fallecido actor 'El Gordo' Benjumea confiesa que siente la presencia de su papá

Ernesto Benjumea es un actor colombiano con una amplia carrera en televisión, cine y teatro. Se ha ganado el reconocimiento del público por su participación en producciones como 5 viudas sueltas, Historia de un crimen: Colmenares y Cartel de los sapos: El origen.

Originario de Bogotá, ha sido aclamado como uno de los más destacados en su profesión. Aunque ha forjado su camino en el mundo artístico por mérito propio, una figura clave en su desarrollo fue su padre, el recordado ‘Gordo’ Benjumea, quien fue una gran influencia e inspiración en su vida.

En una entrevista con Cristina Estupiñán en el programa Sinceramente Criss, Ernesto compartió que su papá fue quien lo motivó a adentrarse en la actuación, a pesar de que inicialmente no tenía mucho interés. No obstante, una vez que comenzó a formarse en una escuela de actuación, descubrió una verdadera pasión por este arte.

“Mi papá fue el que de alguna manera me llevó, me invitó a hacer esto que, al principio, no estaba muy interesado por hacer. Pero, entrando ya en este mundo me conecté con una escuela de formación de actores y ahí ya entrando a tomar clases. Eso sí, resultó en una gran revelación”, Comentó Ernesto.

Durante la charla, Benjumea también habló con cariño sobre la trayectoria de su padre, destacando que nunca sintió presión por igualar su éxito ni fue comparado con él. Aunque compartían la misma profesión, cada uno tenía su propio estilo y enfoque.

“Mi papá tenía una carrera muy muy grande; tanto que como que digamos que no había para medir a otra persona con la misma vara. Pero, además de eso, él era un tipo de actor muy particular. Él hacía casi que exclusivamente comedia y lo hacía en el teatro, en el cine, en la televisión", expresó Ernesto.

"Era un actor tremendamente divertido, tremendamente poderoso. Y yo empecé a hacer otro tipo de cosas muy diferentes. El teatro con el que yo empecé era otro tipo de teatro, en televisión también empecé a hacer otro tipo de personajes”, relató Benjumea.

“El Gordo” Benjumea fue un actor muy reconocido, sobre todo en el género de la comedia, destacándose en cine, teatro y televisión. En contraste, Ernesto tomó un camino diferente, incursionando en obras y papeles distintos desde el inicio de su carrera.

Un aspecto que conmovió a muchos fue su confesión sobre la conexión emocional que aún siente con su padre. Comentó que, en ocasiones, mientras actúa, percibe su presencia, como si lo acompañara y lo abrazara en ciertos momentos sobre el escenario. Para Ernesto, su padre dejó una enseñanza fundamental: que la vida está hecha para disfrutarla al máximo.

“Siento su presencia permanente por todo lo que dijeron, por los abrazos que dieron, por lo que compartí con ellos. Entonces, la presencia que es importante de ellos sigue conmigo (…) Me pasa sobre el escenario. A veces, es muy fuerte. Me siento casi abrazado por él en algunas escenas, en algunos personajes, en algunos momentos. Pero, en concreto yo creo que digamos mi papá dejó una gran frase para todos los que lo conocían y es que la vida esa para gozársela”, termino diciendo.

