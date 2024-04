Jhonny Rivera y Jenny López: lo que haría el cantante si descubre 'negras' intenciones de su pareja

Jhonny Riverauno de los artistas de la música popularmás queridos por los colombianos confesó a través de sus historias de Instagram lo que haría si se enterara que su novia está con él por interés. Desde que el artista hizo oficial su romance con Jenny López en 2023, comenzaron una serie de especulaciones por parte de los usuarios que aseguraban que ella estaba con él por interés, pues la diferencia de de edades es muy evidente.

A pesar de todas estás críticas a los artistas no les importó el qué dirán y decidieron simplemente seguir adelante con su romance, sin importar los comentarios de las redes sociales.

Por su parte, Jenny no se ha cansado de decir en diferentes ocasiones que nunca buscó que su relación fuera pública, pero que se dio a conocer por unas fotografías publicadas en las redes sociales y fue así como la gente comenzó a hablar.

Las críticas en vez de causar su separación, más bien logró todo lo contrario, y desde ese entonces se han vuelto inseparables. Ambos sacaron un tema musical el cual titularon bajo el nombre de 'Culpables', el que básicamente narra su propia historia de amor.

Como es bien sabido Jenny comenzó su relación gracias a que ella hacía parte del grupo musical de Jhonny Rivera, en donde el cantante le dio la oportunidad de que ella cantara algunas canciones a su lado y fue así como a Rivera se le despertó el interés por López.

En varias ocasiones, usuarios en las redes sociales le hacen comentarios recalcando que ella está con Jhonny solo por interés, ya sea por el dinero que posee el artista, o por el reconocimiento que obtiene simplemente por estar a su lado.

Por todas estas razones mencionadas anteriormente, fue que el intérprete de 'El dolor de una partida', cansado de tantos comentarios malintencionados decidió revelar lo que haría en caso de descubrir que Jenny López estuviera con él por interés.

“La gente no sabe nada. Hombre, cuando una persona está por interés es muy fácil detectar. Es más, uno puede saber que la persona está por interés y seguir porque uno también quiere disfrutar así eso tenga un precio. Eso es válido, pero también puedo coger la curva y yo me abro”.

Finalmente dijo que “Con Jenny es muy distinto, yo no he sentido en ningún momento que haya un interés, pero Si el equivocado soy yo, digo ah bueno, me equivoqué. Ah no, ustedes tenían razón, la tenían, pero yo estoy feliz en este momento”, dijo Jhonny Rivera, respecto al tema.

