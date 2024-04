Shakira reveló lo que tuvo que hacer para que escucharan su música y quién la ayudó

Shakiraquien está de moda por estos días gracias a su más reciente lanzamiento musical 'Las mujeres no lloran', recordó los 30 años de uno de sus álbumes musicales más exitosos, 'Pies descalzos', y quedó sorprendida por cómo ha pasado de rápido el tiempo, tanto que creyó que solo eran 25 años.

Un fragmento de una entrevista a la colombiana, video que fue publicado a través de la plataforma TikTok, muestra una parte hablando de lo que tuvo que hacer para que escucharan su música y quién la ayudó.

¿Qué te inspiró cuando comenzaste?, fue la primera pregunta hecha por la periodista, a lo que la barranquillera respondió diciendo que sus padres fueron su máximo apoyo y dijo que su papá siempre fue un gran escritor, su ejemplo la inspiró a ella también querer escribir.

“Siempre ha sido un hombre con opiniones y cada vez que tenía una opinión sobre algo pues lo publicaba, lo publicaba en un diario, escribía un libro. Ver lo vocal que era mi padre con su forma de pensar, sus idiosincrasias me inspiró a mi a ser lo mismo”, dice la cantante.

Publicidad

También recordó con agrado cuando su papá le hizo uno de sus primeros regalos, una máquina de escribir, fue así como Shakira comenzó a escribir y expresar sus propias opiniones, e inició con poesía, prosa, y fue así como dio sus primeros pasos en la composición.

Por otro lado, también dijo que su madre también fue fundamental en su proceso de crecimiento como artista, pues ella era quien la mantenía impulsando y motivando, diciéndole que si se podía, que si ella quería podía ser lo que ella quisiera.

Publicidad

“Ella me decía es que tú puedes ser presidente de la república si quieres, siempre me decía esto, yo tenía raramente una opinión muy variada sobre mi misma, y yo creo que era por lo que me decía mi mamá, porque al final lo que le dicen los padres a uno es la biblia”, dice Shakira.

¿Si la industria hubiera funcionado como ahora habrías cantado en inglés?, es otra de las preguntas que le hizo la periodista a la barranquillera, a lo que la colombiana respondió diciendo cómo fue su lucha tratando de convencer a productores, casas disqueras, periodistas y a mucha gente que estaba llena de prejuicios contra las mujeres.

“Era un industria en la que era difícil que los directores de la radio lograran programar canciones como Hips don’t lie, en la que decía, "En barranquilla se baila así" y lograr que la tocaran en la radio norteamericana fue un gran logro”, agregó.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una gira por España la barranquillera respondió diciendo que sí iba a haber una gira pero que no podía revelar muchos detalles, “presiento y algo me dice que va ser la gira más importante de mi carrera”, recalcó.

Publicidad

Finalmente, también hizo una reflexión sobre su música en donde expresó que es una artista muy diversa y dijo que no le tiene miedo a interactuar con otros géneros y que le gusta mucho experimentar como lo demuestra con su álbum 'Las mujeres ya no lloran'.

También puedes ver: Cintia Cossio habla sobre la amante de su ex, Jhoan López