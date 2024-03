Shakira habla sin tapujos sobre piqué y frenar su carrera musical

Desde su lanzamiento el pasado 22 de marzo, el último álbum de Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran", ha estado causando sensación en la industria musical. La cantante colombiana ha estado ocupada promocionando su nuevo trabajo, revelando detalles del proceso creativo durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Durante su aparición en el programa, Shakira interpretó "Puntería", una de las colaboraciones destacadas del álbum con la rapera Cardi B. Fallon elogió el éxito del disco, destacando que en sus primeras 24 horas de lanzamiento se convirtió en el álbum más escuchado del año 2024. Además, el disco ya ha sido certificado con siete discos de platino y ha superado las 10 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

La cantante expresó su profundo agradecimiento a sus fanáticos por su apoyo incondicional, especialmente desde su separación del exfutbolista español Gerard Piqué en 2022. Durante la entrevista, Fallon también preguntó a Shakira sobre su ausencia de la industria musical durante siete años antes del lanzamiento de "Las Mujeres Ya No Lloran". La artista respondió con humor, señalando que el tiempo y el compromiso con su esposo fueron los factores principales detrás de su pausa en la música.

"Me costó mucho armar un cuerpo de trabajo, no tenía tiempo... era el factor del esposo", bromeó Shakira, ganándose los aplausos del público en el estudio. Sin embargo, la cantante agregó una nota más seria, explicando que ahora se siente liberada y lista para enfocarse plenamente en su carrera después de su separación. "Ya estoy sin esposo y sí, él me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre y puedo trabajar", añadió.

Con su nuevo álbum rompiendo récords y su espíritu renovado, Shakira demuestra una vez más su indudable talento y su capacidad para reinventarse en la escena musical. Los fanáticos esperan con entusiasmo lo que el futuro le depara a esta icónica artista latina.

