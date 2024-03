Jimmy Vásquez respondió a actriz que habló de su aliento en escena de besos

Para nadie es un secreto que ser actor no es fácil, encarnar todo lo que rodea un personaje puede llegar a ser una tarea muy complicada, teniendo en cuenta que la personalidad no se puede dejar a un lado para meterse en la piel de otra persona o de un personaje ficticio. Pero quizá lo más difícil es cuando deben realizar escenas, ya sea de amor o de sexo.

El contacto físico y los besos son algo que los actores deben hacer y de la manera más profesional posible, pero siempre habrá malas experiencias que normalmente no son reveladas al público. Pues bien, hace algunos días la actriz Valentina Lizcano estuvo en Los 40 dando una entrevista, allí le preguntaron por una mala experiencia dando un beso durante una actuación, a lo que ella respondió que sí le había pasado y que había sido con un viejo amigo.

La actriz comenzó aclarando que delos actores solían tomar mucho café para mantenerse activos durante las extensas jornadas de grabación, por lo que era habitual tener aliento a café, algo que ella decía no ser un problema, ya que justo antes de rodar las escenas se comían un halls y podían seguir en lo suyo.

Sin embargo, de acuerdo con Lizcano, ese actor con quien tenía una amistad y confianza le confesó que no había utilizado el halls, por lo que ella optó por aguantar la respiración y besarlo: “Entonces nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, Entonces yo le decía de una, yo contengo el aire y listo”, tras esta revelación la actriz contó que ese actor era Jimmy Vásquez: "Jimmy Vásquez, el cucuteño con el que he trabajado desde ‘Aquí no hay quien viva'".

Publicidad

Ante estas declaraciones, el actor habló de lo sucedido en el programa de chismes Lo Sé Todo, en el que dijo: "En el pasado fuimos muy buenos amigos y le inventaron una gran mentira de mí, una persona malintencionada, y ella le creyó y eso me dolió mucho", además agregó que es una gran actriz, pero que sus comentarios a veces pueden ser un poco "ácidos".

Te puede interesar: Filtran audios subidos de tono de Cristian Castro