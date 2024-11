Juliana Velásquez hace inesperada confesión en plena entrevista: “No traje calzón”

La artista colombiana Juliana Velásquez protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en ' El Klub' de La Kalle, donde una revelación espontánea la puso en el centro de atención.

Mientras hablaba sobre sus tradiciones y su amor por Colombia , Juliana dejó escapar una frase que generó risas tanto en la cabina como entre sus seguidores.

“Yo me pongo calzón amarillo, hoy no traje… digo amarillo”, confesó entre risas.

Su comentario, que inicialmente parecía una declaración más íntima de lo esperado , fue rápidamente aclarado: todo se trató de un malentendido que ella misma tomó con humor.

Después explicó que siempre usa ropa interior , pero no de color amarillo, r eservándolo exclusivamente para las celebraciones de fin de año, como parte de una tradición que sigue para atraer buena suerte.

Más allá del momento jocoso, la conversación giró en torno a las tradiciones que Juliana valora profundamente.

La artista expresó lo importante que es para ella la reunión familiar el 7 de diciembre, durante el Día de las Velita s, una festividad que considera fundamental en su vida.

“Es una tradición que llevo marcada todos los años ”, afirmó.

Durante su tiempo viviendo en Brasil, Juliana reflexionó sobre cómo las mujeres colombianas tienen un impacto especial en quienes las conocen, destacando la unicidad del país.

Además, señaló su amor po r las actividades tradicionales de diciembre, como los aguinaldos, y confesó que no pierde la oportunidad de correr con las maletas en Año Nuevo, un ritual que considera esencial porque le apasiona viajar.

Cómo toma Juliana Velásquez las comparaciones con Yina Calderón

Otro tema destacado en la entrevista fue el de las comparaciones con la creadora de contenido Yina Calderón.

Aunque para algunos podría resultar incómodo , Juliana lo abordó con tranquilidad y madurez.

“No me molesta para nada”, aseguró. “Creo que las comparaciones entre mujeres son normales, pero cada una tiene su esencia. Todas somos bellas y merecemos respeto. Lo único que me incomodaría sería que me compararan con algo que no me guste”.

Con esta respuesta, dejó en claro que su enfoque está en su carrera artística y en conectar con su público desde la autenticidad.

Desde sus inicios en programas infantiles hasta su consolidación en la música , Juliana ha demostrado que talento y dedicación son sus mayores fortalezas.

La espontaneidad y el carisma de Juliana Velásquez siguen conquistando a sus seguidores.

Tanto en sus declaraciones como en sus anécdotas, demuestra que su esencia es ser ella misma, lo que la convierte en una figura fresca y real dentro del panorama artístico colombiano.

Mira la entrevista completa aquí: