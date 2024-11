Juliana Velásquez revela lo que piensa sobre comparaciones con Yina Calderón

En una entrevista reveladora para El Klub de La Kalle, la multifacética Juliana Velásquez se adentró en su carrera artística y brindó detalles inéditos sobre su paso por El Club 10, uno de los programas infantiles más emblemáticos de la televisión colombiana.

La actriz y cantante, quien fue galardonada con un Grammy en 2022, se mostró agradecida por la oportunidad que le brindó ese espacio para lanzar su carrera, pero también dejó momentos inesperados que sorprendieron a sus seguidores.

Una de las revelaciones más impactantes fue la aclaración sobre el misterio que había rondado durante años a Aurelio Cheveroni, el simpático personaje del programa.

Durante la entrevista, Cuervo, el reconocido humorista , preguntó directamente sobre quién estaba detrás de la creación de este querido muñeco.

Juliana explicó que el personaje tenía tres versiones: un títere operado por un titiritero, una versión a tamaño real controlada por una persona y una más, manejada por una persona pequeña para las escenas más dinámicas.

“Ese era el secreto detrás de Aurelio”, comentó, resolviendo una de las grandes incógnitas para los fanáticos de la famosa producción de Caracol Televisión.

A pesar de sus logros posteriores, como su participación en los Latin Grammy y la reciente presentación de su canción La Colombiana, Juliana destacó el cariño que aún recibe por ser recordada como parte de ese proyecto infantil.

¿Qué opina Juliana Velásquez con que la comparen con Yina Calderón?

Uno de los puntos más comentados durante la charla fue el tema de las comparaciones entre Juliana Velásquez y la creadora de contenido Yina Calderón.

A lo largo de los últimos meses, las redes sociales no han dejado de comparar a las dos figuras públicas, algo que Juliana, con su característico tono relajado, no ve como un inconveniente.

"No me molesta para nada", aseguró. “Creo que las comparaciones entre mujeres son algo normal, y no me siento mal por eso. Todas somos bellas y merecemos respeto. Lo único que me molestaría es que me compararan con algo que no me guste", expresó con sinceridad.

Yina Calderón, creadora de contenido colombiana Foto: Redes sociales

La actitud madura y la autenticidad de Juliana continúan conquistando a sus seguidores.

Con una sonrisa constante y un enfoque en su trabajo artístico, la artista demuestra que, desde sus inicios en los programas infantiles hasta su consagración en la música, el talento y la pasión por el arte son sus pilares más sólidos.

Mira la entrevista completa aquí