Karen Lizarazo rompe el silencio sobre incómodo momento que vivió con Poncho Zuleta

La cantante Karen Lizarazo reapareció en el conocido podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, donde dio detalles de una de las noticias que han marcado su carrera, donde en un concierto un cantante pareció sobrepasarse.

Esto se dio y hace un tiempo, cuando se viralizó un video en el que se ve a Karen incómoda, mientras el cantante vallenato Poncho Zuleta la sujeta con fuerza en el escenario y le intenta dar besos.

Esta escena no asó desapercibida y muchos internautas comentaron que no entendían la actitud de Lizarazo, pues parecía reírse mientras esto pasaba. Lo cierto es que hasta hace unos días decidió salir a contar su versión de los hechos y de como se sintió.

¿Qué pasó entre Karen Lizarazo y Poncho Zuleta?

Este evento, que tuvo lugar en Montería, y fue el antes y el después para Karen, pues aunque admitió que si intento tomar con humor lo que sucedía, en su interior estaba asustada y abrumada por lo que estaba viviendo.

“Eso se ve largo, no, eso se ve largo, pero para mí eso pasó en un segundo. Yo estaba en la tarima y yo no sabía qué hacer; estaba tratando de que entráramos en razón, los dos y dijéramos: ‘Ay, no y un abrazo y vamos’ o que eso pasara y siguiéramos cantando y nada más”, indicó Lizarazo en el podcast de Tatiana Franko.

Así mismo, aseguró que hoy en día hubiese actuado diferente, pero es consciente de que en esos momentos las personas no saben cómo van a actuar: "No salí a hablar como debía hablar, tal vez o a decirle a todas: ‘Esto es lo que hay que hacer’, o algo así. Solamente que yo me llene tanto de miedo y que todavía yo creo que lo tengo y me da pena a veces aconsejar y decir actúen".

La cantante ha recibido mensajes de apoyo en las redes sociales, donde muchos la felicitan por dar su testimonio y aseguran que es el primer paso para poder sanar lo que ese momento le haya causado.