Karol G se quiebra en concierto por fallecimiento de ser querido

La Bichota sigue disfrutando y conociendo el mundo con su gira 'Mañana será bonito', hace ya un tiempo llegó a Europa y llenó lugares donde nunca imaginó que llegaría su música, todo esto como muestra del buen momento que está viviendo y la carrera legendaria que está construyendo, sacando canciones que se convierten en éxitos mundiales.

Dentro de esta nueva etapa para la cantante paisa hay personas que son muy importantes, como lo es su familia, sus amigos y hasta sus fanáticos, todos ellos le aportan algo a Carolina, quien pareciera ser cada día más madura en cuanto a su forma de ver el mundo. Esto lo dejó claro en una de sus presentaciones en Europa, más específicamente en Berlín, la capital alemana.

¿Qué le pasó a Karol G en uno de sus conciertos?

A través de las redes sociales circuló un video en el que se ve a la Bichota detener su espectáculo para abrir su corazón y contarle a sus seguidores que hace algunos días sufrió la perdida de un familiar, a quien de acuerdo con sus palabras "no sabía que quería tanto", en medio de su discurso, la cantante no pudo contener el llanto y tuvo que parar de hablar.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo. Y me di cuenta muy tarde que la quería mucho, no me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que la quería. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que estaba por su presencia, su compañía y su amistad”, indicó Karol G con la voz entrecortada.

Aprovechando su situación, hizo una reflexión muy importante, en la que animó a los asistentes a decirle a las personas lo que sienten en ese momento: “Dígaselo hoy que tiene la oportunidad de decírselo. Eso debería ser algo que hacemos todos los días”.

