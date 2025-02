Katherine Porto revela crisis de depresión: "Tomaba pastillas, no quería vivir"

En una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle, la reconocida actriz Katherine Porto abrió su corazón y compartió detalles sobre la profunda crisis de depresión que enfrentó.

Con valentía la artista habló sobre los momentos en los que la oscuridad parecía envolver su vida, llevándola a un estado de aislamiento y autodestrucción.

Porto, quien recientemente lanzó su libro Microdosis de amor propio, explicó cómo este proceso de escritura y autoexploración la ayudó a sanar heridas del pasado.

"En mi libro cuento muchas historias mías, pero a cada historia le doy las herramientas que a mí me sirvieron para limpiar y sanar", afirmó.

La actriz se sinceró sobre los problemas emocionales que la llevaron a sentirse vacía, a pesar de tener todo lo que, en apariencia , garantizaba la felicidad:

"Entendí eso que llaman tenerlo todo: casa, carro, éxito, dinero, fama, pareja, hijos... la gente jura que eso es lo que nos va a dar la felicidad. Eso ayuda, pero yo vivía vacía, no le encontraba sentido a mi vida. Tenía muchos traumas por sanar", confesó.

Su dolor la llevó a encerrarse en sí misma, evitando el contacto con otras personas. "No me bañaba, mantenía las cortinas cerradas, no quería hablar con nadie", reveló Porto.

"Yo lloraba todo el tiempo, era una víctima". Para sobrellevar el dolor, recurrió a medicamentos y evadió su realidad: "Me la pasaba tomando pastillas para dormir, porque no quería vivir, no quería estar consciente, no quería estar despierta".

Su situación económica también se vio afectada, ya que, en su intento por llenar el vacío emocional, desarrolló una adicción a las compras. "Despilfarré el dinero en fiestas, en ropa, era adicta a las compras. Cuando sentía ese vacío, me daba miedo la soledad y empezaba a llamar gente.

Compraba cosas que ni usaba", relató. Finalmente, cuando se dio cuenta del problema, decidió vender los artículos que había adquirido y emprender un nuevo camino con la creación de una tienda virtual junto a la también actriz Johana Bahamón.

El cambio llegó cuando tomó la decisión de vivir y de hacer las cosas de manera diferente. "Dejé de victimizarme, cambié y empecé a cambiar mi vida", aseguró.

Su valentía al compartir su experiencia resuena como una inspiración para muchos , demostrando que, con amor propio y determinación, es posible encontrar la luz.

Escucha la entrevista completa aquí: