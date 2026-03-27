La bolsa de basura que salvó la vida del hijo de Giovanny Ayala; tomó serio riesgo

El cantante colombiano Giovanny Ayala habló sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala, ocurrido el 18 de noviembre de 2025 durante la temporada decembrina, y entregó detalles sobre lo sucedido y el proceso que permitió su liberación el 2 de diciembre de 2025.

En entrevista con El Klub de La Kalle, el artista de música popular relató que previamente había advertido a su hijo sobre los riesgos de viajar a ciertas zonas del país. El joven, motivado por una relación personal y oportunidades laborales, se trasladó al departamento del Cauca pese a las recomendaciones.

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“Yo le decía 'papi la el dinero por mucho dinero que le den no lo paga la tranquilidad'”, recordó el cantante, quien señaló que su hijo terminó siendo utilizado como “mercancía” por estructuras criminales.



Hijo de Giovanny Ayala se salvó de secuestro gracias a una bolsa de basura

El secuestro se registró a finales de diciembre y se prolongó por cerca de dos semanas. Durante ese periodo, la familia recibió múltiples llamadas. Algunas resultaron ser intentos de estafa, pero una comunicación fue considerada legítima, en la que los captores exigieron inicialmente $4.500 millones de pesos, cifra que posteriormente ascendió a $7.500 millones.

El intérprete de éxitos como "De qué te las picas" destacó el acompañamiento del Gaula durante la situación, indicando que las autoridades orientaron a la familia frente al manejo de las exigencias y las comunicaciones. En medio de la incertidumbre, también señaló que se apoyó en su fe y en símbolos religiosos como una imagen del Señor de los Milagros.

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La liberación se produjo en medio de un operativo en zona rural, donde el joven permanecía retenido junto a otro acompañante en un cambuche bajo custodia de hombres armados. Según el relato, los captores tenían instrucciones de reaccionar en caso de presencia de la fuerza pública.

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En ese contexto, un elemento cotidiano resultó determinante. Miguel y su amigo utilizaron una bolsa plástica negra para cubrirse mientras atendían necesidades básicas. Ese objeto, de acuerdo con el testimonio, impidió que el vigilante tuviera visibilidad directa en el momento en que las autoridades ingresaron al lugar, lo que evitó una reacción armada inmediata.

Por otro lado, Migual Ayala mencionó en un entrevista previa de La Kalle:"Yo no estaría contando el cuento por una bolsa de basura". Por su parte, su padre reiteró la relevancia de ese detalle al señalar: "Donde no esté la bolsa dice 'Vea por una bolsa'. Claro yo no estuviera vivo".

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Finalmente, tras el reencuentro de padre e hijo, el cantante indicó que Miguel expresó arrepentimiento por no haber atendido las advertencias iniciales, reconociendo la importancia de las recomendaciones que buscaban evitar este tipo de situaciones.

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