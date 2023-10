La foto desnuda de Britney Spears que causó revuelo; la artista contó por qué lo hace

Britney Spears, la reina del pop que sigue arrasando con sus fotografías, ha vuelto a sacudir las redes sociales con una sorpresa al publicar una foto en Instagram en la que no lleva ni una sola prenda. Sus fanáticos se volvieron 'locos' y la imagen se convirtió en un fenómeno viral en un abrir y cerrar de ojos.

En esta fotografía, se puede ver a la cantante en toda su gloria, desafiando las normas de Instagram. Britney se encuentra en una playa, mirando coquetamente por encima del hombro mientras está de espaldas a la cámara.

Con los brazos cruzados sobre su pecho, añade un toque de misterio a la escena. Lo más impresionante es que, a pesar de no incluir ningún comentario en la publicación y bloquear la función de comentarios, ya ha obtenido más de 1,1 millones de 'me gusta'.

Esto no es nuevo para la artista, ya que ha hecho de posar desnuda una costumbre en sus redes sociales. Sin embargo, después de leer sus memorias, que hace poco causaron polémica, entendemos que estas fotos son su forma de mantener el control total. Britney ha dejado claro que toma estas fotos sin la intervención de un fotógrafo o editor externo. Ella se muestra como es, sin ningún retoque.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces para la aprobación de otras personas, entenderían que disfruto mucho posando cuando me siento sexy y haciéndome yo misma mi propia foto", dijo en sus memorias sobre las imágenes en las que aparece sin ropa en su perfil de Instagram.

