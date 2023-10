Britney Spears confiesa que abortó tras quedar embarazada de Justin Timberlake

En un adelanto de sus memorias 'The Woman in Me', Britney Spears ha compartido una impactante revelación sobre su juventud y su relación con Justin Timberlake. La princesa del pop reveló que se sometió a un aborto durante su relación con el cantante de NSYNC después de quedar embarazada.

Según el relato de Spears, durante su noviazgo con Justin Timberlake, que abarcó desde 1999 hasta 2002, la cantante quedó embarazada de él. Aunque Britney consideró el embarazo como una sorpresa, no lo veía como una tragedia y afirmó que nunca habría optado por un aborto si la decisión hubiera dependido únicamente de ella.

Sin embargo, dice que Justin Timberlake tenía una perspectiva diferente. Según Britney, él "decididamente no estaba contento con el embarazo" y le dijo que no estaban listos para ser padres debido a su juventud. En ese momento, ambos tenían menos de 21 años.

Britney Spears compartió con valentía que se sometió al aborto y describió la experiencia como "una de las cosas más dolorosas" que vivió en su vida. A pesar de esta experiencia, la cantante posteriormente cumplió su sueño de ser madre y formar una familia cuando estuvo casada con Kevin Federline. La pareja tuvo dos hijos, quienes ahora tienen 17 y 18 años.

Publicidad

En sus memorias, Spears también relató los momentos difíciles de su vida, como su mediático divorcio de Kevin Federline en 2007. Durante esa época, la cantante se convirtió en el centro de atención de los tabloides y protagonizó episodios controvertidos, incluyendo el famoso incidente en el que se afeitó la cabeza y confrontó a los paparazzi.

La cantante explicó que su decisión de raparse la cabeza y llamar la atención fue su forma de rebelarse. Durante su carrera, desde que saltó a la fama en su adolescencia, Britney enfrentó un escrutinio constante sobre su cuerpo y apariencia que, con el tiempo, afectó su salud mental.

Durante más de una década, Britney estuvo bajo una tutela legal, controlada por su padre y otros socios, que supervisaba sus finanzas y su vida personal. Esta tutela legal finalmente llegó a su fin en 2021 por decisión judicial.

Publicidad

"The Woman in Me" se lanzará en inglés el 24 de octubre y en español dos días después. Las memorias prometen ser una historia valiente y conmovedora sobre temas como la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza, ofreciendo a los lectores una visión más profunda de la vida de Britney Spears.

También puedes ver:

Retóxicos capítulo 10: El reality completo