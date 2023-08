La Liendra y Nicolás Arrieta se fueron a golpes: una bofetada desató el caos

Los creadores de contenido La Liendra y Nicolás Arrieta se han dado a conocer no solo por sus videos virales sino también por polémicas en las que han terminado involucrados, especialmente en la que tiene que ver con la mala relación que hay entre los dos jóvenes y quienes no han ocultado la rivalidad que los ha llevado, incluso, a enfrentarse a golpes.

Pues justo este fue el caso ocurrido en la noche del martes 22 de agosto cuando los jóvenes tuvieron un cara a cara en el que se dijeron unas cuantas "verdades" de frente y que inesperadamente terminó en golpes.

El evento, que se dio en el Royal Center, no tenía como finalidad la pelea sino un encuentro en el que ambos creadores de contenidos se dirían algunas palabras y ofrecerían declaraciones sobre la pelea de boxeo que tendrán el 1 de septiembre; sin embargo, la situación se alteró y los influecner no contuvieron sus acciones debido a su mala relación.

Pues cuando se encontraban en tarima, ante medios de comunicación y seguidores que llegaron al lugar, además de miles de persona que siguieron el evento por Streaming, La Liendra y Nicolás Arrieta comenzaron a ofenderse al punto que pasaron de palabras a agresiones físcias.

El desenlace de la situación se dio cuando Nicolás Arrieta sacó una cartilla de 'Nacho lee' (libro educativo para enseñar a leer y escribir), con el que trató de estafador y analfabeta a La Liendra.

En medio de la ofensa Arrieta golpeó la cara de La Liendra con la cartilla ante lo que él reaccionó de forma agresiva mandándole puños a su contrincante y expresando fuertes palabras.

Los miembros del staff tuvieron que interceder para separar a los jóvenes que, según las imágenes, estaban dispuestos a irse a los puños en medio del evento y sin esperar a la pelea pactada para el 1 de septiembre.

Cabe recordar que las diferencias entre los creadores de contenidos inició en octubre de 2022 cuando se desató una polémica en redes sociales que terminó en una fuerte discusión en la que hubo insultos de lado y lado; esta pelea terminó cuando ambos dijeron que les gustaría enfrentarse para "arreglarse" en una pelea personal.

"Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿Sí me entienden?”, expresó La Liendra en ese momento.

Por su parte Nicolás respondió: “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”.

La discusión los llevó a un nivel extremo en el que ambos jóvenes pactaron acabar con sus diferencias a través de una pelea de boxeo que se llevará a cabo este 1 septiembre.

La pelea de estos dos creadores de contenidos llamó tanto la atención que decidieron realizarla por todo lo alto, al punto que se realizará en medio de un evento en el Royal Center donde se debatirán por el título de 'King of the Ring'. Cabe recordar que durante el evento habrá otras peleas en las que participarán influencers como Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González.

Video del momento en que La Liendra y Nicolás Arrieta se golpean