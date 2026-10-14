La Toxi Costeña lanzó contundente mensaje a colegas que tildan su música de "porquería"

La Toxi Costeña encendió la conversación sobre las críticas que recibiría de algunos colegas de la industria musical. Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, la cantante contó que ciertos artistas cuestionarían su propuesta y hablarían de manera despectiva sobre las canciones que presenta al público.

La intérprete también explicó por qué prefiere no mencionar a los cantantes con los que le gustaría trabajar. Según relató, algunas experiencias de rechazo influyeron en su postura frente a las colaboraciones y la llevaron a evitar acercamientos con figuras que, de acuerdo con sus declaraciones, no valorarían su trabajo musical.

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¿Qué dijeron los cantantes sobre la música de La Toxi Costeña?

Durante la conversación, le preguntaron con qué artista le gustaría cantar. La respuesta de la cantante fue contundente y dejó entrever que algunas experiencias con colegas marcaron su manera de pensar sobre posibles proyectos conjuntos.

“A mí ellos sí me han hecho el feo”, expresó La Toxi Costeña. Con estas palabras, la intérprete dio a entender que no se sentiría cómoda proponiendo una colaboración a quienes, según contó, no le brindaron un buen trato dentro del medio musical.

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La artista también recordó algunas de las críticas que, según ella, habría escuchado en entrevistas de otros cantantes: “Que lo que yo hago es una mamadera de gallo” y “que lo que yo hago no es nada serio”, mencionó al referirse a los comentarios sobre su propuesta artística.

Sus declaraciones fueron contundentes cuando habló de los calificativos dirigidos a sus producciones. Ella aseguró que su trabajo musical lo “han tratado hasta de porquería”, una expresión con la que dio a conocer el nivel de rechazo que, afirma, percibe por parte de algunos colegas.

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¿Por qué La Toxi Costeña evita pedir colaboraciones?

La intérprete explicó que no le resultaría cómodo buscar una unión musical con alguien que critica su trabajo. Por eso, planteó lo que podría ocurrir si expresara públicamente su interés en grabar una canción con un artista que no comparte su visión musical: “Imagínate yo decir aquí: ‘Ay, quiero colaborar con fulanito’, y fulanito diciendo que lo que hago es porquería”.

Además, utilizó una expresión que refleja su posición frente a las personas que considera que no la trataron bien: “Yo soy gomita, perdono, pero no olvido”.

La cantante también aclaró que, aunque conoce a varios artistas cartageneros, entre ellos Hamilton, no mantiene una relación cercana con ellos: “Obvio, yo los distingo, claro, yo los conozco, pero pues no, no soy amiga de ninguno”.

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La cantante evitó revelar los nombres de los artistas a los que hacía referencia al hablar de las críticas contra su música; se centró en los comentarios que escuchó sobre su propuesta artística y en las razones por las que prefiere no buscar acercamientos musicales con determinadas figuras.

¿Con quién está dispuesta a colaborar La Toxi Costeña?

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Pese a las situaciones que describió, la cantante aclaró que no está cerrada a trabajar con otros intérpretes. Al hablar sobre la posibilidad de unir su voz con la de otros artistas, dejó claro que: “El que quiera colaborar conmigo, yo quiero colaborar”.

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Por otra parte, recordó que el fallecido El Yonkey era su artista favorito del género. Al referirse a sus preferencias musicales, no destacó a otros cantantes actuales como posibles compañeros de estudio y mantuvo el foco en las experiencias que relató durante la conversación.

También habló de su recorrido con la canción Macta Llega, tema que, según explicó, logró posicionar de manera independiente y sin el impulso de ningún 'picó'. Su experiencia hizo parte de la conversación sobre las críticas a su música y su disposición a colaborar con quienes estén interesados en su propuesta.

Entrevista completa aquí: